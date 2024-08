El Tribunal Oral en lo Penal de Angol dio a conocer la pena que deberá cumplir cada uno de los nueve condenados por el secuestro de dos personas y el posterior asesinato de uno de ellos, perpetrado en junio del 2021 en la comuna de Collipulli.

Solo dos de los nueve condenados cumplirán una pena de presidio perpetuo simple: Stephenie Julieta Pérez Ancalaf y Christopher Ángel Jara Fuentealba. Ambos fueron condenados a cumplir presidio perpetuo simple por el delito de secuestro con homicidio del mecánico Edgardo Mardones, además de 15 años por secuestro del “Jani” y 3 años y 1 día de presidio por porte ilegal de arma de fuego.

Paola Vera, viuda del mecánico, se mostró disconforme con la resolución y dijo que la justicia no ha dimensionado el dolor causado.

“Siento que no, no se hizo justicia por lo de mi esposo y que la justicia no vio el daño tremendo que se le hizo una familia entera, que no solamente asesinaron a mi esposo, sino que también mataron una familia entera. Y no estoy de acuerdo con la sentencia”, expresó.

Recordar que, anteriormente, Paola afirmó que no solo perdió a su esposo en forma brutal. A él se sumó su casa, amigos y familia, esto ya que tuvo que someterse a una clandestinidad obligada ante las amenazas recibidas tras lo ocurrido.

Otra figura que cuestionó la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Angol fue el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, quien señaló que la pena debió ser de presidio perpetuo para los nueve involucrados.

Por su parte, el diputado y presidente nacional de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, valoró la resolución.

El fiscal Enrique Vásquez, quien junto con valorar la resolución, sostuvo que esperarán conocer el texto de la sentencia para ver si presentan algún recurso de nulidad.