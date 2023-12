Este martes fue declarado culpable Luis Tranamil como coautor del homicidio consumado de carabinero en acto de servicio, específicamente, del suboficial mayor -póstumo- Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020 en Padre Las Casas, en la región de La Araucanía.

Al respecto, Dayana Pereira, viuda del funcionario de Carabineros asesinado, fue enfática en señalar que espera la máxima sentencia en contra del comunero.

“Tres años esperando. Al final lloro porque pienso en mis hijos, son los que más sufrieron. Son muchas emociones juntas, y espero la cadena perpetua, espero los máximos años“, expuso.

“Todo el daño que ellos causaron sentimentalmente, nadie lo va a recompensar. Por eso, prefiero los años máximo y sin beneficio a nada“, sostuvo.

Tras el término de la audiencia, el Ministerio Público expresó su conformidad respecto a la determinación del tribunal. Sin embargo, el fiscal regional, Roberto Garrido, confirmó que aún hay dos personas prófugas por este caso.

Homicidio de carabinero Naín: defensa recurrirá para anular condena contra Tranamil

Por su parte, la abogada defensora, Karina Riquelme, insistió en la inocencia de su representado, Luis Tranamil, adelantando que solicitarán la nulidad del juicio.

“No me cabe a mí otra razón que la necesidad de tener un culpable, para así no generar otro tipo de presiones. No debiera ser así un Poder Judicial, debiera atenerse a las reglas de la lógica, las reglas científicas”, cuestionó la jurista.

Por ello, agregó que “esperamos que podamos recurrir en su momento recurrir y revertir esta resolución que, evidentemente, va a dejar a una persona inocente privada de libertad”.

Recordemos que los hechos se remontan al 30 de octubre de 2020, cuando en medio de un operativo de despeje de la Ruta 5 Sur, bloqueada con barricadas, la patrulla en la cual se desplazaba Naín fue emboscada por un grupo de sujetos.

Allí, uno de los disparos impactó al funcionario, quien murió a causa de la gravedad de sus lesiones.

En el juicio, el Ministerio Público presentó diversas pruebas -indirectas- que permitieron establecer la cronología y lugares en los que estuvo situado Tranamil, y que lo posicionó en el sitio del suceso. Esto, mediante registros audiovisuales, y también de antenas de celulares.

En tanto, la Fiscalía pidió una pena de alrededor de 40 años de cárcel para el comunero condenado. Entre los delitos que se le imputan, también se encuentra su participación en el homicidio frustrado de otro carabinero y el homicidio frustrado simple del conductor de un camión que circulaba por la ruta el día de los hechos.

Finalmente, la lectura de la sentencia se dará a conocer el próximo martes 19 de diciembre, a las 13:00 horas.