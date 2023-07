El ahora ex funcionario del Municipio de Perquenco en la región de La Araucanía, anunció acciones legales, por lo que dice, corresponde a un tema personal y político.

En asamblea extraordinaria, con 5 votos a favor, una abstención y un voto en contra del alcalde de la comuna, Alejandro Sepúlveda, el Concejo Municipal de Perquenco removió a Hernán Lefio Paillán como Administrador del municipio.

Según consignó el concejal Wilson Soto, esta instancia se generó debido a que el ahora exfuncionario, no cumplió con sus funciones.

“Queremos señalar que el motivo principal de esta solicitud de votación para remoción, es la pérdida de confianza en el desempeño y gestión del Administrador Municipal; esencialmente debido a diversas situaciones en que ha quedado acreditado que no ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y funciones propias del cargo”, dijo el edil.

Dicha determinación en que cinco concejales aprobaron esta destitución, provocó la molestia e incomodidad del alcalde de Perquenco, Alejandro Sepúlveda, quien calificó de arbitraria esta decisión, señalando que anteriormente el funcionario aludido no había recibido malas evaluaciones.

“Que nunca en todos estos años he presenciado un acto arbitrario, de arbitrariedad y abuso de los derechos de nuestros funcionarios y trabajadores como los que nos ocupa en este momento. (…) Hoy es un acto que carece de toda lógica“, expuso el jefe comunal.

Inicio de acciones legales

En conversación con Radio Bío Bío, un sorprendido Hernán Lefio Paillán, respondió ante las acusaciones de los concejales que lo removieron. Señaló que corresponde a temas personales y políticos y adelantó que iniciará acciones legales.

“La carta que ellos presentaron hoy al Concejo, no señalan ningún antecedente. No hay ningún sumario administrativo, no hay nada concreto que afecte el trabajo que yo realizaba y que sigo realizando en la comuna de Perquenco. También me molesta que se haga uso de un cargo político para poder darse estos gustitos personales“, manifestó.

Desde la Municipalidad de Perquenco confirmaron que se encuentra en curso un análisis jurídico de las acciones de los intervinientes que decantaron en la destitución del funcionario, con el fin de entregar un pronunciamiento más en detalle.