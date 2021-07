Un comerciante logró frustrar el robo a su local en pleno centro de la comuna Angol, región de La Araucanía.

En ese sentido, al menos dos personas ingresaron a robar a la panadería “Buen Gusto”, ubicada en calle Pedro Aguirre Cerda, entre calle Lautaro y Prat, esto a una cuadra de la Plaza Siete Fundaciones.

Según señaló Francisco Venegas, arribó de manera anticipada al local en cuestión para sanitizarlo, instante en que se percató que le habían reventado el candado respectivo y hecho ingreso al recinto.

Asimismo, su sorpresa fue mayor, luego que al levantar la cortina de la panadería se percató que a su interior se encontraban dos sospechosos, quienes salieron corriendo de dicho punto.

Acto seguido, uno de ellos logró ser detenido, esto gracias a la acción de Paz Ciudadana y un funcionario de la policía civil que pasaba por el lugar.

“Pensé que ya me habían robado, que se habían ido, y cuando abro la reja habían dos sujetos adentro de mi local. Encontrarse con dos personas de frente en estos momentos es algo a lo que uno no sabe cómo reaccionar, es algo muy complicado”, expresó el comerciante.

A su vez, añadió que “uno salió corriendo, me pegó (…) Uno siempre ha escuchado que hay que dejar todo, en el momento que uno actúa yo tomé la parca de uno, lo tomé, forcejeamos, me tiraron unas llaves encima, me robaron algunas cosas que tenía en mi caja, plata de mi recaudación del día”.

Si bien en primera instancia los responsables del hecho lograron llevarse 400 mil pesos en efectivo, correspondiente a la recaudación del día, dicha suma logró ser recuperada, sumado al botín que disponían a robarse, correspondiente a cigarrillos y artículos de alto valor, avaluados en más de dos millones de pesos, los que fueron dejados en el lugar.

Además, se informó que la persona que fue detenida tiene domicilio en Los Ángeles, mientras que su acompañante está siendo buscado por personal de la PDI.