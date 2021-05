El general director de la institución, Ricardo Yáñez, se refirió a la muerte del sargento primero Francisco Benavides García, (42 años) luego de recibir un disparo en la zona torácica, en la comuna de Collipulli, en la región de La Araucanía.

Desde Antofagasta, la autoridad señaló que lamenta la muerte de uno de sus funcionarios enfatizando en que “en el cumplimiento de su deber, haciendo cumplir los mandatos judiciales, reestableciendo el orden público para toda la región de La Araucanía, es atacado y fallece producto de un impacto balístico”.

La máxima autoridad de la institución uniformada también declaró que se comunicó con la esposa del sargento Benavides, y enfatizó en realizar un llamado para dar prontamente con los responsables del ataque.

“Este hecho no va a quedar impune, le he comprometido a ella el trabajo de todos nuestros organismos especializados, duelo institucional, pero eso jamás va a aplacar el dolor de una familia. Los carabineros estamos dolidos pero no vencidos y seguiremos trabajando por la paz y tranquilidad de nuestro querido Chile”, puntualizó Yáñez.

A través de Twitter la institución manifestó su pesar e indicó que la muerte del sargento Benavides sería producto de una emboscada.