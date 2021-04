“El permiso que tenemos para ocupar la cancha no está por escrito. Está prohibido contar a más gente o publicar en redes sociales”. Este es uno de los mensajes de WhatsApp al que accedió Radio Bío Bío y donde se revela cómo un grupo de personas se organiza para ocupar los espacios deportivos que existen al interior del Parque Estadio Germán Becker, que se mantiene cerrado desde el año pasado, para evitar contagios de coronavirus.

Desde que el Gobierno aplicó una banda horaria para actividades deportivas a través del Programa Elige Vivir Sano, que un grupo de personas utiliza el recinto para practicar voleibol, con un permiso verbal que habría otorgado el jefe de Deportes de la Municipalidad de Temuco, Javier Mansilla.

Sin embargo, la autoridad sanitaria ha sido clara en señalar que esos permisos son tramitados a través del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior, sobre todo cuando se trata de deportistas de alto rendimiento, por lo que el permiso municipal no posee ninguna validez legal y discrimina a los miles de temuquenses que buscan un espacio para el deporte.

Era tal el nivel de organización, que estaban divididos en dos grupos. El primero desde las 06.45 AM hasta las 07.45 AM y el segundo desde las 07:45 AM hasta las 08.45 AM, de martes a viernes (Ver WhatsApp a continuación). Es por eso, que burlaron la fiscalización el jueves de esta semana, debido a que el equipo de la Seremi de Salud llegó al recinto después de las 11 de la mañana.

Además, las actividades quedaron registradas en un video, donde se puede apreciar a los deportistas jugando voleibol, muy temprano en la mañana, mientras todo Temuco se mantiene en cuarentena obligatoria desde el pasado 6 de marzo. A pesar de esto, a través de un comunicado la dirección de Deportes de la Municipalidad desmintió el hecho.

La Radio ha constatado en terreno que es imposible ingresar al Parque Estadio Germán Becker, ya que la mayoría de sus accesos están cerrados o con la presencia de guardias. Es decir, las personas que ingresaron lo hicieron con un permiso de la autoridad municipal.

Por eso cabe preguntarse ¿Quién concedió este permiso? La Municipalidad de Temuco aún no ha querido aclarar el punto.

Una vez que La Radio hizo pública esta información, han llegado otras denuncias que apuntan a que esto está ocurriendo en otros recintos deportivos de la comuna, como el Parque Costanera.

Fuentes al interior del Ministerio de Salud, coinciden en que están en conocimiento de esta irregularidad, pero que no han podido sorprender a nadie. Sin embargo, los fiscalizadores señalan que existe un grupo de personas que realiza actividades en el estadio, como han reconocido algunos guardias del recinto municipal.

Asado en cuarentena

Otro punto que la Municipalidad de Temuco no ha querido aclarar, es la denuncia por un asado que se realizó en un recinto fiscal en calle Los Confines 1296, dependencias de la Dirección de Aseo y Ornato, el pasado sábado 24 de abril y que habría sido solicitado por un dirigente de los funcionarios y militante de la Democracia Cristiana.

Se trataría de una “pagada de piso” donde participaron entre 10 a 14 personas y que quedó registrado en el Libro de Registro del guardia municipal (Ver foto), al momento en que las personas llegaron al recinto. No hubo fiscalización del Ministerio de Salud, pero se habría iniciado un sumario administrativo, ya que al parecer el libro desapareció en días posteriores.

Consultado sobre esta situación, el jefe de prensa de la Municipalidad de Temuco, Eduardo Alvo, se limitó a contestar que “teniendo los antecedentes clarificados, el alcalde y el municipio actuarán como de costumbre, pero primero se deben investigar bien los hechos para ser claros al respecto”. Aún no se entrega una respuesta oficial sobre este punto.

Otras polémicas

A pesar de tratarse de una administración transitoria, el alcalde Jaime Salinas (RN) ha estado envuelto en una serie de polémicas, que van desde tratar de sinvergüenza a un concejal de su mismo sector en medio de un Concejo Municipal; la contratación en el municipio de ex concejales que lo apoyaron en su elección como alcalde; el proyecto de compra por más de 1.700 millones de pesos del Parque Holanda, sin entregar detalles de la idea; el rechazo de un convenio con Junaeb que dejó a más de 3.700 alumnos sin ayudas estatales; la falta de agua potable para los vecinos del sector Mañío, tras una orden de la Corte de Apelaciones; entre otros.

Si bien en el caso de la contratación del ex concejal Marcelo León en la dirección de Deportes, la Contraloría descartó irregularidades, hay preocupación en el Ministerio de Bienes Nacionales por el destino de la Casa del Adulto Mayor, ya que el recinto no puede ser utilizado para otros fines distintos a los que fue autorizado, centro que está a cargo de la ex concejala, Constanza Saffirio.

Lo anterior, abre otra arista sobre las contrataciones que ha realizado la actual administración y las que va a realizar, ya que a partir de mayo se abrió un nuevo concurso público para 12 personas (Ver foto), en las que destacan 2 directivos y una jefatura, esto a pesar que el próximo alcalde electo por votaciones populares debe asumir el 28 de junio.