Tres personas pertenecientes al pueblo mapuche fueron brutalmente atacadas en el sector Casa Teja de Padre Las Casas, en la región de La Araucanía.

En un video al que accedió Radio Bío Bío se puede observar cómo varias personas descienden de vehículos, lo que interrumpió parcialmente el tránsito en la ruta.

Luego, una van blanca se detuvo producto del bloqueo, momento en el cual un hombre golpeó los vidrios del vehículo en compañía de varias personas que lo rodeaban.

El dueño del móvil es Andrés Quinchao, quien publicó un video denunciando el ataque y lamentando los alcances de la violencia en esa zona del país.

A través de su cuenta de Facebook, el hombre indicó que “se dice que esto es tema mapuche, pero nosotros somos mapuche”.

“Rompieron el vidrio, me hicieron pedazo el furgón. La verdad soy mapuche. ¿Cómo pudieron llegar estos tipos acá? Me atajaron y me dejaron en estas condiciones mi vehículo”, dijo en la transmisión.

“De repente salieron a atajar. Esto es un peligro tremendo aquí en la vuelta Lorena. No miraron mi condición, tengan cuidado. En estos momentos Carabineros ingresó (al fundo) están a balazos. Hacemos un llamado a las autoridades para que (controlen la situación)”, añadió.

“Yo nada que ver aquí en el tema, pero justo iba pasando. Todos somos mapuche aquí, pero nunca habíamos visto este tipo de cosas acá”, aseveró.

De acuerdo a su relato, el hombre iba a realizar un trámite a la ciudad, motivo por el cual tuvo que faltar a su trabajo, y viajaba en compañía de su hermana y un primo, quien terminó con lesiones.

“Nunca pensé que yo como mapuche me iba a tocar esto, que sea mapuche contra mapuche. Si quieren recuperar terrenos ¿por qué no lo hacen de otra manera? Si quieren quitar las tierras ¿por qué nos atacan a nosotros mismos los mapuche?”, inquirió.

Mira su testimonio a continuación