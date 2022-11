Una productora de cine acusó que los camioneros que se encuentran movilizados en el norte estarían cobrando dinero a quienes no se adhieren a sus demandas, algo así como un peaje, y así poder seguir su camino.

Recordemos que desde el lunes la Confederación de Transportistas Fuerza Norte inició un paro en distintas zonas, donde piden medidas por mayor seguridad y ayuda a costear el alto precio de los combustibles.

Sin embargo, pese a la propuesta que ofreció el Gobierno, los camioneros seguirán movilizados. Tras esto, la vicepresidenta Carolina Tohá anunció este miércoles que utilizarán la Ley de Seguridad del Estado.

Según informó La Segunda, miembros de una productora de cine acusó que cerca del kilómetro 480 de la Ruta 5 Norte, los camioneros paralizados, además de cortar el tránsito, estarían cobrando dinero a los camiones que no respaldan sus demandas e incluso con amenaza de apedreo.

Así también señalaron que esta situación habría ocurrido con presencia de Carabineros.

Habrían pedido $300 mil

“Estoy filmando una serie. En este momento en el norte de Chile y los #CamionerosGolpistas acaban de pedirnos CLP$300.000 (US$325) para que los camiones de producción pudieran pasar por la carretera. @Carabdechile estaba presente y no lo impidió. Hablemos de mafia”, escribió ayer en Twitter el director Gabriel Díaz de la productora Parox.

Al ser consultado por el medio antes citado, Díaz reafirmó lo que publicó anoche en sus redes y dijo que la persona que efectivamente realizó la transacción no quiso denunciar por temor a represalias.

“Es algo que sucedió en la ruta 5 norte anoche. Hubo un cambio en el trato en el día y la noche. En el día, los camiones pudieron pasar, pero en la noche el trato había cambiado mucho. Yo venía en una van adelante, pero los camiones de producción que iban atrás fueron detenidos”, detalló el director de la productora.

A esto agregó que “una persona de la productora tuvo que bajarse a ‘negociar’ con los camioneros, que se autodenominaron del ‘sindicato de camioneros’ y que le dijeron que para pasar la única posibilidad era mediante un pago en efectivo”.

“Como la persona no tenía efectivo en el bolsillo y ante la insistencia de los camioneros, ellos mismos le sugirieron ir al cajero automático de la bomba Copec, que estaba cerca. No hubo alternativa, porque esa gente tenía que ir a descansar, pasar la noche en La Serena, y después volver a trabajar donde mismo”, señaló Díaz.

“La víctima no quiere revictimizarse”

Al director de la productora se le consulto por la presencia de Carabineros, específicamente dónde estaban al momento de lo ocurrido.

“Carabineros estaba en la punta norte de la fila de camiones, nosotros íbamos de sur a norte, y el cobro de dinero se hacía más al sur. Todo el deal se produce donde tienen la barricada, más hacia la bomba”, indicó Díaz.

Los afectados no quisieron denunciar, ya que “una vez que pasó todo esto, la persona estaba muy shockeada y se sentía súper violentada. Decide no denunciar para no escalar esta situación, para poder seguir trabajando”.

“No tenía sentido involucrarse con Carabineros, porque el delito se había cometido y había que seguir adelante. Me pareció atendible que no hiciera la denuncia, porque visibilizar el delito pone en riesgo a la persona y a la comitiva. La víctima no quiere revictimizarse y que la violencia a la que fue expuesta, pase”, argumentó Díaz.

Acciones legales

En cuanto a si tomarán o no acciones legales al respecto, el director de Parox dijo que “yo no voy a activar un caso, pero como ciudadano me sentí con el derecho de denunciarlo, porque es preocupante y violento”.

“Ahora, las personas directamente involucradas tienen todas las pruebas para hacerlo, porque hay muchos testigos e incluso está la cámara de la bomba que filma cómo esta persona saca plata del cajero para entregársela a los camioneros”, manifestó Díaz.

Incluso se les preguntó a integrantes de la caravana por esta situación. “Tuvimos que pagar $100 lucas por camión. Y los Carabineros estaban al lado, a unos 20-30 metros, y no hicieron nada”, indicó Mauro Dupis, productor de Parox, quien fue testigo en terreno.

Comunicado de Carabineros

En un comunicado, Carabineros de Coquimbo recalcó que su presencia en terreno “está enfocada en evitar la generación de cualquier tipo de delitos asociados o derivados de la manifestación de camioneros, pero aquí el rol de la gente es fundamental, porque debemos contar con denuncias formales que nos permitan fiscalizar, intervenir o detener en caso de que sea necesario.

“Gracias a ello, a la fecha hemos presentado 12 denuncias al Ministerio Público y Juzgados de Policía Local, por diversos hechos enmarcados en la paralización. Sin embargo, del caso específico no tenemos denuncia”, aseguraron desde la institución policial.