El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, alertó sobre un nuevo método de ocultar patrimonio utilizado por organizaciones criminales: el uso de criptomonedas. Según informó al El Mercurio de Antofagasta, las bandas recurren cada vez más a dinero digital para evadir el sistema financiero y minimizar huellas. En los allanamientos ya no es común hallar grandes sumas en efectivo, por lo que la pesquisa de transacciones de criptomonedas ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado en el ámbito digital. Sin embargo, la pesquisa se complica por las facilidades que ofrecen las criptomonedas, como seudónimos y monederos anónimos, lo que permite a delincuentes esconder ganancias ilícitas de actividades como narcotráfico y extorsión. Se resalta que las bandas criminales de Venezuela lideran en el uso de estas monedas, por lo que el Ministerio Público de Antofagasta estableció un equipo especial para investigar criptomonedas, enfatizando que esta acción no solo fortalece la capacidad estatal contra el crimen, sino que también protege la legitimidad financiera y envía un mensaje contundente a los delincuentes: "no hay refugio seguro para la riqueza ilícita, incluso en el mundo digital".