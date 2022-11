Una madre denunció que su hijo sufrió discriminación por parte de un conductor de microbús, en Antofagasta. Los hechos fueron registrados por el mismo joven afectado mediante un video.

En concreto, un joven con discapacidad auditiva, estudiante de la Universidad Católica del Norte (UCN), fue discriminado por un chofer de la locomoción urbana. Esto, tras intentar pagar su pasaje haciendo uso de su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

El transportista habría rechazado el pago del joven como estudiante, alegando e intentando cobrarle incluso más del pasaje completo. En específico, trató de cobrarle $600, correspondiendo a $590 la tarifa normal del pasaje, mientras que $200 para estudiantes.

En las imágenes se logra ver que el joven mantiene en su mano el pase y $200 pesos, correspondientes al valor de transporte estudiantil. Sin embargo, el conductor exige que pague 600 pesos, alegando que la tarjeta no funciona el día domingo.

Entre las palabras que le dirigió el chofer al estudiante, se pudieron escuchar las siguientes:

comillas

“No viene ni va al colegio”; “Motivo de estudio”; “No amigo, a mí no me juegue ese juego”; “Usted me paga el pasaje completo, seiscientos”. “La Ley lo dice”.

- Reclamos del conductor