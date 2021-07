Una joven trans, L.F.G (21), sufrió un grave ataque el pasado miércoles en Calama, resultando con diversas heridas y hematomas en su cabeza y cuerpo, así como con trauma renal, denunció este lunes el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La víctima denunció que los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio a eso de las 23:00 horas en Calama cuando un taxista, le ofreció dinero y la hizo subir al automóvil. El sujeto se dirigió hasta las cercanías del Aeropuerto de Calama, donde inició el ataque.

“Cuando vi que su comportamiento era extraño, le pedí que se devolviera al lugar donde me había recogido y que me dejara ahí, pero se negó. Se puso intenso, muy descontrolado. Intenté bajar del automóvil. Cuando él vio que tenía la mayor parte de mi cuerpo fuera del automóvil, arrancó y me arrastró por varios metros”, señaló la joven.

Tras se atendida por un centro médico, la joven explicó que “el lado izquierdo de mi cuerpo fue el que más se afectó durante el arrastre. Los médicos me hicieron exámenes. Entre otros, recibí golpes a mi riñón e intestino grueso. Tengo un trauma renal “

Junto con solidarizar con la joven, la abogada del Movilh, Mónica Arias, analizará todos los antecedentes disponibles para brindar orientación jurídica a la afectada y definir las acciones a seguir.