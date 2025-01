El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, criticó las tensiones surgidas entre su colectividad y Chile Vamos tras el acuerdo que permitió avanzar en la reforma previsional, cuestionando la pulsión de llegar a acuerdos a cualquier costo. Romero expresó su desacuerdo con la forma en que se ha manejado la reforma, señalando que no se trata de un seguro sino de distribuir fondos generales. El Partido Republicano aboga por mejorar las pensiones a través de impuestos y no con el dinero de los trabajadores. El parlamentario calificó el acuerdo como político y no como una verdadera reforma previsional, destacando la fractura política generada por la falta de inclusión de su partido en las negociaciones.

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, se refirió a las tensiones que se generaron entre su colectividad y Chile Vamos, luego que estos últimos establecieran un acuerdo con el Ejecutivo, que permitió que avanzara la reforma previsional.

Así también cuestionó y dijo no estar de acuerdo con “esa pulsión de llegar a acuerdos porque sí… yo le podría decir es el rol que ha jugado la UDI, y aquí estamos, estamos con una economía ‘chantada’, estamos con una ley de inclusión educacional que tiene a la educación peor que en todos los tiempos”.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de buscar buenos acuerdos por Chile. Tener en cuenta que si el acuerdo es malo, digamos las cosas como son, no me gusta, este acuerdo no me convence y, por lo tanto, no tratemos de buscarle la cuadratura al círculo (…) Hay un 2,5% que va a un seguro… y el ser mujer… los seguros cubren riesgos, ser mujer no es un riesgo”, señaló Romero en conversación con Radio Pauta.

Explicando que “para tener un seguro, nosotros tenemos que cubrir riesgos, y el hecho de que una mujer viva más que un hombre, no es un riesgo, es un hecho cierto y, por lo tanto, yo le puedo cambiar el nombre, pero lo que estamos hoy día regulando son cosas que no son”.

“Lo que hay que cubrir, eso se tiene que cubrir con fondos generales, esa igualación hay que hacerla, pero disfrazarla como un seguro, ya es impropio, disfrazar ese préstamo obligado como inversión, eso es reparto. Aquí se han dicho muchos eufemismos para esconder lo que realmente pasó”, indicó el diputado.

Recalcando que el Partido Republicano es “absolutamente partidario de que haya igualdad en eso, somos partidarios de que se mejoren las pensiones y que haya solidaridad, pero esa solidaridad hay que hacerla con impuestos, no con la plata de los trabajadores”.

“Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados no fue una reforma previsional, fue un acuerdo político”, manifestó el legislador.

El parlamentario sostuvo además que “acá hay una fractura muy profunda en la relación política, no en la relación personal”, en cuanto al acuerdo entre Chile Vamos y el Gobierno, del que Republicanos no fue parte.