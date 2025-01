El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la causa iniciada tras la polémica y fallida compra del expresidente Salvador Allende, por parte del Gobierno, y no descartó que el presidente Gabriel Boric sea citado a declarar.

Será esta tarde de jueves que la ministra de Defensa, Maya Fernández, declare ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. En tanto, la senadora Isabel Allende (PS) lo hará mañana viernes a las 09:00 horas.

Igualmente -en la misma calidad- está citada la exministra de Bienes Nacional, Marcela Sandoval, a quien se le solicitó la renuncia el pasado lunes 6 de enero. Entregará su declaración el viernes a las 15:00 horas.

La causa nace tras una denuncia, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por la Fundación Fuerza Ciudadana. La organización es dirigida por el abogado -y militante del Partido Republicano- Raimundo Palamara.

Causa por fallida compra de casa de expresidente Allende

Al ser consultado por la investigación y si el presidente Gabriel Boric podría ser citado a declarar, el jefe del Ministerio Público dijo que depende del persecutor que lleva la causa.

“Es una investigación que lleva adelante el fiscal regional (Patricio) Cooper, de Coquimbo. Es a él a quien le corresponde tomar decisiones respecto a quienes cita a declarar”, dijo a T13 Radio.

Agregando que, por lo tanto, “yo me remito exclusivamente a lo que ellos hayan podido manifestar públicamente”.

“No quiero que, con lo que voy a decir, se dé por confirmado que esto va a ocurrir. Si no que simplemente quiero insistir en algo que he dicho otras veces: Si es necesario citar al Presidente de la República, con toda seguridad el fiscal lo va a citar. Pero no significa que lo vaya a hacer”, complementó.

Concluyendo que “conociendo al fiscal Cooper, si cree que es necesario para la investigación, lo va a hacer”.