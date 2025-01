El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió al caso Democracia Viva y los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, donde su nombre fue mencionado. La parlamentaria está siendo investigada por millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, con un informe que busca desaforarla por fraude al Fisco. Ante esto, la diputada Paula Labra pidió suspender la participación de Pérez en comisiones, pese a su renuncia al Frente Amplio. Montes señaló no tener referencia de los diálogos, esperando que la Fiscalía determine los hechos y responsables. La información recabada indica que la Fiscalía está reuniendo datos para avanzar en el caso.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió al caso Democracia Viva y los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, donde el secretario de Estado es mencionado.

Recordemos que la parlamentaria está siendo investigada por una arista del caso Convenios, que involucra millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva.

Fue la noche del jueves que T13 emitió un reportaje sobre este caso, evidenciando un informe con el que la Fiscalía busca desaforar a la diputada Pérez, ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y así lograr su formalización por el delito de fraude al Fisco.

Cabe mencionar que ayer, a través de una carta enviada al jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, la diputada Paula Labra pidió suspender la participación de Catalina Pérez en las comisiones de las que participa y disponer de su reemplazo. Esto, pese a que ya renunció a la colectividad oficialista.

Democracia Viva

En junio de 2023, Pérez sostuvo que “no tenía ningún conocimiento sobre la firma de este convenio, sus características, montos, momentos o lugar de ejecución”. Cabe recordar que los convenios entre la fundación y el seremi de Vivienda, Carlos Contreras, llegaban a los $426 millones.

No obstante, los chats de WhatsApp con su expareja revelan que él le habría comentado a Pérez del caso Democracia Viva.

Andrade: El MOP podría seguir con la media jornada en la PAC. Que es básicamente asesoría del relacionador público. Voy a hablar con la Dani igual? Pérez: ¿Qué Dani? Andrade: Dresner po. Pérez: Te cacho. Andrade: Me llamó Carlos. Parece que pueden salir las lucas.

Frente a esto, en diálogo con T13, Montes dijo que “yo no tenía ninguna referencia de estos elementos, de estos diálogos, creo que esto da mucho más contexto a los hechos que se comentaron en ese tiempo y en general trato de no comentar nada que tenga que ver con el caso Democracia Viva porque uno tiene informaciones parciales y espero que la Fiscalía siga haciendo su trabajo, y llegue lo antes posible a determinar los hechos, los responsables y los eventuales delitos. Creo que esto tiene que avanzar, eso es lo más importante”.

Al preguntarle por un mensaje donde mencionan su nombre, el ministro señaló que “a mí me sorprendió porque no tenía ninguna referencia y tampoco sé a qué se referían ahí, pero bueno, no voy a comentar más que eso”.

“Todo indica que la Fiscalía está trabajando bien y está reuniendo la información necesaria para determinar los hechos”, precisó Montes.

Respecto a si existen los elementos para poder desaforar a Pérez e imputarle delitos, el secretario de Estado indicó que “no tengo elementos como para opinar y no comento los elementos parciales, encuentro que es lamentable todo esto, pero lo importante es que avance y se resuelva”.