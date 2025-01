El presidente Gabriel Boric reprendió a sus ministros y autoridades de Gobierno por distraerse con sus teléfonos celulares durante su discurso en el Congreso Futuro 2025, señalando que once de dieciséis personas en las primeras filas estaban más pendientes de sus dispositivos que de escuchar. Boric instó a levantar la mirada y enfocarse en el momento presente, admitiendo también tener dificultades con la desconexión. En un gesto personal, reveló haber adquirido un teléfono sin internet para prepararse para su próximo rol de padre, destacando la importancia de usar la tecnología de manera saludable para mejorar la calidad de vida.

Cabe destacar que el mandatario encabezó la mañana de este lunes la inauguración del evento, que se realizó en el Salón de Honor de la sede del Congreso en Santiago, junto a la ministra de Ciencia y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry; su par de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; además de las titulares de Salud, Ximena Aguilera, y de Minería, Aurora Williams.

“Estoy muy feliz de asistir nuevamente a este evento, como lo hemos hecho todos los años, que nos invita y nos desafía a levantar la mirada respecto de nuestros problemas inmediatos y nos invita a reflexionar sobre los futuros posibles y deseables para el mundo”, resaltó.

No obstante, apuntó a que “cuando digo levantar la mirada es metafórico, pero también muy concreto. En las dos primeras filas hay sentadas dieciséis personas, de esas dieciséis personas afortunadamente hay un margen para no decir quién con nombre y apellido, pero once han estado mirando el celular permanentemente durante este ratito”.

“Y de autoridades de gobierno que identifiqué así al ojo vi por lo menos diez que estuvieron permanentemente revisando su celular”, acusó el presidente Boric.

“Los invito a levantar la mirada, porque resulta muy difícil pensar que en estos tiempos de inmediatez podamos concentrarnos en el momento y escuchar lo que está diciendo nuestro interlocutor si estamos revisando las noticias, me imagino que acá no un reel de Instagram, pero las noticias o el Whatsapp de la pega que está por venir”, les emplazó.

“En verdad es difícil, a mí también me pasa. No se trata de acusar a unos y limpiarse, pero creo que es importante que reflexionemos sobre eso también”, pidió.

“A mí personalmente me cuesta mucho y me doy cuenta cuando producto de este ímpetu por estar en todas partes, a veces en una discusión importante, me pierdo unos segundos para tratar de estar conversando a la vez con otro ministro para solucionar otro problema”, reconoció el jefe de Estado.

De hecho, el presidente Boric explicó que se compró un teléfono celular, que no tiene conexión a internet, para estar màs concentrado en su futuro rol de padre.

“En materia familiar, quizás más aún ahora, dentro de poco tiempo más voy a tener la suerte, la alegría de ser padre, y una de las decisiones que tomé es empezar una transición tecnológica y me compré uno de estos, de los antiguos sin Internet”, señaló, mostrando el aparato al público.

“Acá no se trata de volver al pasado y negar a la tecnología, sino buscar maneras de cómo nos relacionamos de manera sana con nuestro entorno y cómo utilizamos la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida”, cerró.

