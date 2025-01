La familia de Hugo Morales, gásfiter fallecido en La Moneda, presentará una querella para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades. Morales, de 63 años, sufrió un infarto mientras trabajaba en el palacio, con la Dirección del Trabajo señalando que llevaba más de 18 horas laborando, generando críticas por las condiciones en el lugar. Funcionarios de La Moneda indicaron que los sumarios internos no han concluido y no hay responsables claros. La investigación penal está a cargo de la fiscal Liliana Machuca, quien ha accedido a información médica relevante.

La familia de Hugo Morales, gásfiter fallecido en La Moneda, presentará una querella para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades del caso.

Morales, de 63 años, sufrió un infarto mientras realizaba reparaciones en el subterráneo del palacio el pasado 28 de septiembre. Según información de la Dirección del Trabajo, llevaba más de 18 horas laborando al momento de su deceso, lo que generó críticas al Ejecutivo por las condiciones en el lugar.

Funcionarios de La Moneda indicaron que, aunque se trabaja con una nueva administradora y la semana pasada se firmó un acuerdo, los sumarios internos no han concluido y no hay responsabilidades claras hasta ahora. También denunciaron que una de las personas acusadas de maltrato laboral fue trasladada a otro puesto, lo que para ellos no resuelve el problema de fondo, ni asegura justicia.

La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones del Palacio de La Moneda, Noemí Belmar, expresó su preocupación ante la falta de respuestas sobre este caso.

Desde la oposición, la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, respaldó la posición de la familia, afirmando que es fundamental que se haga justicia.

El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, también se refirió al caso, subrayando la necesidad de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

El abogado especialista en derecho laboral y socio de AEM Abogados, Cristián Aguayo, señaló los aspectos penales y de regulación más cuestionados en este caso.

La investigación penal es llevada por la fiscal Liliana Machuca, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La persecutora logró acceder por la vía judicial a la ficha clínica, informe médico de lesiones y datos de atención de urgencia del trabajador en la ex Posta Central.