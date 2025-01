Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El excanciller y senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, criticó la postura del Gobierno de no reconocer a Edmundo González como presidente electo en Venezuela ante la inminente asunción de Nicolás Maduro, expresando que no es partidario de nombrar a un presidente de otro país. Insulza señaló que cree que Maduro se robó las elecciones, pero discrepa en designar a González como ganador, como recientemente hizo Canadá. Destacó que el reconocimiento de presidentes corresponde a los ciudadanos del país y respaldó la decisión del Gobierno chileno de no reconocer a Maduro.