Senapred entrega balance sobre sismo de magnitud 6.3 que afectó a varias regiones del país sin dejar víctimas ni daños relevantes en servicios básicos. El movimiento telúrico se registró al sureste de Curicó y no generó tsunami, alcanzando intensidades máximas de nivel VI en la escala de Mercalli. Todos los servicios básicos operan con normalidad, y no se detectaron interrupciones en agua potable, electricidad y telecomunicaciones. No hubo personas lesionadas ni fallecidas, aunque se reportaron emergencias menores como personas atrapadas en ascensores, siendo rescatadas sin lesiones. Se insta a la ciudadanía a mantener la calma, revisar planes familiares de emergencia y estar atentos a las actualizaciones oficiales. Ministra del Interior, Carolina Tohá, llama a seguir las recomendaciones de las autoridades.