A través de un comunicado, el jurado internacional del Premio Indira Gandhi para la Paz, el Desarme y el Desarrollo anunció que la expresidenta Michelle Bachelet se alzó con el reconocimiento este año.

El galardón del Gobierno de la India se entrega a aquellas personalidades que realizan una destacada contribución a la sociedad, además de la cooperación que puedan establecer con el país asiático.

En el caso de la exmandataria, en tanto, el premio se otorgó gracias a su constante lucha por los derechos humanos, la paz y la igualdad.

Asimismo, por sus roles como primera directora de la ONU Mujeres, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y como presidenta de nuestro país durante dos períodos.

“El Premio Indira Gandhi para la Paz, el Desarme y el Desarrollo para 2024 se otorga a Su Excelencia Michelle Bachelet por su trabajo ejemplar e inspirador para mujeres y hombres de todo el mundo, por su compromiso inquebrantable con la paz, la igualdad de género, los derechos humanos, la democracia y el desarrollo”, expresan en el texto.

“Su contribución en circunstancias difíciles y en la relación de la India con Chile”, expresan en el texto”, añaden.

