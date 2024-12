La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la investigación contra el ex abogado Enrique Aldunate por la supuesta filtración de antecedentes del Caso Audio, donde el OS9 de Carabineros allanó su casa y oficina incautando su teléfono celular y computador. Vodanovic, en entrevista con CNN Radio, mencionó que el partido conoció el hecho de manera indirecta a través de los diputados asesorados por Aldunate, quienes se han mostrado dispuestos a colaborar con la Fiscalía. Aclaró que la situación del abogado no guarda relación con la colectividad, destacando que es una cuestión personal de alguien externo al partido, y resaltó la importancia de respetar la institucionalidad, haciendo alusión al instructivo reciente del fiscal Valencia sobre el tratamiento de información en causas secretas o reservadas.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), se refirió a la indagatoria en contra de Enrique Aldunate, ahora ex abogado de la tienda, por la presunta filtración de antecedentes del Caso Audio.

Recordemos que este miércoles 5, el OS9 de Carabineros allanó la casa y oficina del ex asesor legislativo de la colectividad, en medio de una arremetida de la Fiscalía por filtraciones del caso.

En dicho operativo, según se conoció más tarde, se incautó el teléfono celular y el computador personal de Aldunate.

Así, en conversación con CNN Radio, la presidenta del PS sostuvo que es “un hecho que conocimos indirectamente en el partido a través de la comunicación que nos hicieron los diputados, que a su vez lo conocieron por un llamado de la prensa“.

Tras esto, expresó que los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, a quienes Aldunate asesoró, tienen completa disposición para responder y cooperar con todas las gestiones del Ministerio Público.

“Hay una investigación en curso de manera y, como lo han manifestado los diputados, ellos van a estar a disposición de lo que determine la Fiscalía, entendiendo que aquí hay una actuación personal de quien era hasta ayer el asesor de la bancada”, agregó.

Asimismo, la senadora recalcó que lo que está ocurriendo con el abogado no tiene relación alguna con la colectividad, puesto que este no tendría afiliación política con el PS.

“Es una actuación personal de una persona que no es militante del partido. Por supuesto, hay una investigación judicial y nosotros somos respetuosos de aquello, pero yo no tengo más opinión que la que he señalado”, complementó.

Por último, solicitó dejar que la institucionalidad funcione, ya que hace pocos días “el fiscal Valencia dictó un instructivo acerca de cómo es el tratamiento que deben dar todos los intervinientes respecto de la información que tienen, de las causas que son secretas o reservadas“.