A través de una extensa carta, Evelyn Matthei se despidió de la Municipalidad de Providencia, dando paso así al periodo que desde ahora liderará el alcalde electo, Jaime Bellolio.

En la misiva, la carta presidencial de Chile Vamos reflexionó sobre sus aprendizajes en la alcaldía, de todo lo que vivió en estos ocho años de gestión y de cómo el diálogo es la forma de lograr acuerdos para enfrentar problemáticas reales y cotidianas.

En esa línea, la exjefa comunal partió indicando que “como todos ustedes saben, he valorado y he gozado la oportunidad de ser alcaldesa y he procurado ejercer el cargo con responsabilidad, con exigencia y con alegría..

“He tenido la oportunidad de trabajar en distintos lugares de la política: en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en este Gobierno local. Debo confesar que gestionar la Municipalidad de Providencia me ha dado una perspectiva que no tenía”, agregó.

Tras esto, la autoridad sostuvo que “venía de un mundo mucho más abstracto”, por lo que asumir el liderato de un municipio le permitió enfrentarse a problemas mucho más concretos y reales.

“¿Qué hacer frente al comercio ilegal que amenaza la supervivencia de los locales? ¿Cómo mantener la comuna limpia y ordenada al menor costo posible? y ¿Cómo dar oportunidades a pequeñas emprendedoras?”, expuso Matthei.

“Entonces uno se replantea la cuestión ideológica. Porque la inmensa mayoría de los problemas no tienen ideología. Son problemas y hay gente afectada. Lo que demandan es que el alcalde procure una solución”, añadió.

En su locución también planteó que la búsqueda de soluciones para dar respuestas prácticas a las vecinas y vecinos, fue lo que más le “fascinó” de ser alcaldesa de Providencia.

“No es fácil tener cariño a un parlamentario de una bancada opositora. En el mundo municipal, en cambio, eso es frecuente. La cooperación, el diálogo, la apertura que he encontrado en otros alcaldes y alcaldesas, y también en nuestros concejales, me ha hecho valorar otra forma de entender la política”, señaló.

Complementando que “es espectacular entender que un mismo problema puede tener distintas soluciones en distintos territorios y diversas realidades. Y que no existe necesariamente un óptimo. Existen ventajas y desventajas en cada forma de abordar los problemas”.

Evelyn Matthei se despide de la alcaldía de Providencia

En la carta, la -ahora- exalcaldesa de Providencia expresó que los municipios tienen mucho que aportar en la discusión legislativa.

Por esto, llamó a tener “menos ideología y más pragmatismo”, puesto que esto permitirá que exista “menos confrontación y más cooperación”, además de “mayor participación” en la búsqueda de soluciones.

“Hoy quiero dar públicamente las gracias a todos los miembros del Concejo que han construido este diálogo. Que han aportado con su visión, con sus conocimientos, con su generosidad. Junto con nuestros funcionarios y vecinos hemos logrado crear un ambiente de confianza, único ambiente en que se puede progresar”, expresó.

“También quiero señalar que he aprendido a respetar y a apreciar a alcaldes y alcaldesas de diversas comunas y de diversas visiones políticas. Y que tengo la convicción que muchos de ellos están dispuestos a participar en la búsqueda práctica de soluciones a nuestros problemas”, concluyó.