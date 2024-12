El exministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las irregularidades en listas de espera detectadas en cuatro hospitales regionales por Contraloría. En ese sentido, emplazó a que el Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos tomen acciones al respecto.

Recordemos que según un informe de la CGR, tras el análisis a las prestaciones quirúrgicas entregadas a pacientes incorporados en la Lista de Espera No GES, se dio cuenta que en los hospitales de Osorno, Angol, Talca y Ovalle, se dio prioridad a funcionarios o sus familiares.

Por ello, en conversación con 24 Horas, la exautoridad calificó la situación como “insólita”, asegurando que “no pueden haber privilegios en Salud”.

“Creo que esto ya es insólito, esto tiene que ser investigado. Y ahí también el Colegio Médico tiene que actuar, tiene que investigar esta situación y llevar a las personas que están actuando mal al tribunal de ética, porque no puede ser que ocurra“, indicó.

En esa línea, Paris emplazó al INDH, pidiéndoles acciones -especialmente- por las mujeres que pudieron ser afectadas.

“¿Dónde están los derechos humanos? Digo yo, de las personas que están esperando y que quedaron postergadas. ¿Dónde está el Instituto Nacional de Derechos Humanos que no ha dicho nada al respecto? Con respecto a la lista de espera, además, las que más han sufrido son las mujeres“, afirmó.

“Los cánceres femeninos son los que están más atrasados, yo no sé por qué no ha salido más eso en la prensa. Y este es un gobierno feminista, entonces yo creo que realmente, lo repito, la salud no ha sido una prioridad para este gobierno”, concluyó.