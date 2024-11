Diputados de oposición reaccionaron luego conocerse la denuncia por acoso sexual en contra del presidente Gabriel Boric.

Recordemos que la situación fue transparentada por Jonatan Valenzuela Saldías, abogado del mandatario, quien aseguró que los supuestos hechos habrían ocurrido hace más de diez años.

La primera en referirse a la denuncia por acoso sexual fue la diputada Ximena Ossandón (RN), para quien la situación tiene “similitudes” con lo ocurrido en el Caso Monsalve.

“Yo no voy a referirme a si me parece verosímil o inverosímil la denuncia que se ha hecho, pero claramente nos asaltan muchísimas dudas luego de conocerla”, comentó.

Sobre esto último, la parlamentaria sostuvo que la primera pregunta que le salta es “si efectivamente él empatizó con Monsalve dado la situación personal que él estaba viviendo, porque de otra forma es incomprensible lo que él realizó políticamente durante este periodo”.

Complementando con que se debe esclarecer si “esto es una estrategia que el Presidente y sus asesores tomaron para no contar los hechos que estaban aconteciendo, pero que no resultó en el caso de Monsalve, porque fue La Segunda quien terminó en el fondo pidiéndole la renuncia al ministro Monsalve”.

La jefa de Bancada de RN también expresó que “en el fondo el Presidente de la República tiene todo el derecho a defenderse y demostrar su inocencia”.

No obstante, considera necesario “relacionarlo con el caso Monsalve, con la estrategia política que se utilizó, dado que eran temas que fueron de forma paralela, pero que claramente uno no resultó porque fue justamente la prensa quien lo develó”.

“Y en este caso es justamente, curiosamente, después de las elecciones. Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos y que probablemente en estos días nos vamos a enterar de su respuesta”, añadió.

Diputados de oposición reaccionan ante denuncia contra presidente Boric

El diputado Jaime Guzmán (Evopoli) también quiso referirse al caso.

Y es que, a su juicio, el panorama es “preocupante y bastante desalentador”, ya que es la figura del presidente de la República la que está “siendo sometida a una investigación penal”.

“Creemos que es fundamental la labor del Ministerio Público que con autonomía y transparencia puede investigar y prontamente aclarar si estos hechos son o no constitutivos de delito, si lo son, avanzar como corresponde y si no lo son, desestimar la denuncia”, señaló.

El legislador también considera urgente aclarar el “tiempo” y “cómo se manejó la denuncia”, ya que, tal como sostuvo Ossandón, el hecho es similar a todo lo que ha pasado con el exsubsecretario Manuel Monsalve.

“Nos produce preocupación y esperamos que pueda aclararse y pueda investigarse, ya sea en la Comisión Especial Investigadora, que ya está constituida, como también en los hechos futuros que se puedan desarrollar”, agregó.

“Aquí tenemos una situación compleja, un mal manejo del gobierno, una absoluta pasividad por parte de la Ministra Orellana, que nuevamente queda demostrado su falta de coordinación y comunicación política a pesar de ser parte del gabinete político del Presidente”, complementó.

La diputada Carla Morales (RN), en tanto, se refirió al rol de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en este caso, y en el de Manuel Monsalve, el que catalogó de “ausente”.

“Hoy vemos una ministra Orellana totalmente ausente. No protegieron a la víctima en el caso Monsalve, y ahora, nuevamente, no empatizan con esta denunciante. Este gobierno ha demostrado que no prioriza la protección de las mujeres, y eso es inaceptable”, expresó.

Ministra Vallejo por denuncia de acoso sexual contra presidente Boric

Pese a las declaraciones de la oposición, para la ministra Camila Vallejo lo que está ocurriendo con el presidente Gabriel Boric no tiene ninguna relación con el Caso Monsalve.

Es más, según aseguró en conferencia de prensa desde La Moneda, las denuncias “son situaciones incomparables y cada una se ha abordado en su mérito y bajo sus propias características”.

“Son situaciones totalmente distintas y por eso también el tratamiento ha sido diferenciado”, cerró.