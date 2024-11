El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a los nuevos antecedentes del caso Monsalve que apuntan a un presunto mal uso de fondos reservados, advirtiendo que existen precedentes de posibles delitos económicos. Cordero fue cuestionado por los 49 millones de pesos que habría utilizado su predecesor, Manuel Monsalve, de los 50 solicitados para gastos reservados, no descartando que pueda ser formalizado por fraude al fisco. La investigación está en manos de Contraloría y el Ministerio Público, lo que podría derivar en una nueva formalización contra Monsalve.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó los nuevos antecedentes del denominado caso Monsalve que apuntan a un presunto mal uso de fondos reservados. Al respecto, advirtió que si bien “es prematuro hacer ese juicio”, “tenemos precedentes” de posibles delitos económicos.

En concreto, en conversación con CNN Chile, Cordero fue interpelado por los cerca de 49 millones de pesos que habría ocupado su predecesor, Manuel Monsalve, de los 50 que había solicitado por gastos reservados de la Subsecretaría del Interior.

En ese sentido, no descartó que el exsubsecretario pueda ser formalizado por delitos de fraude al fisco, esto por el eventual mal uso de dichos gastos.

Recordemos que fue el propio Cordero quien dio a conocer que, al asumir en la subsecretaría, se percató que solo había cerca de un millón de pesos en la caja fuerte. Por ello, instó a que la exautoridad debe rendir dichos gastos ante Contraloría.

No obstante, Cordero destacó que “es habitual que haya autoridades que se van y que no rinden gastos”, agregando que, “cualquier referencia que hiciera sobre ese punto, de una presunción de uso indebido, me parece improcedente en este caso”.

El hecho está siendo investigado por Contraloría y el Ministerio Público, lo que podría provocar una nueva formalización en contra de Monsalve.