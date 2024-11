La ministra Camila Vallejo realizó un profundo análisis de la segunda vuelta de gobernadores regionales que se realizó este domingo 24 de noviembre.

La autoridad se mostró conforme con el proceso que reunió a 11 millones de ciudadanos, y en la que la centroizquierda logró llegar a 10 gobernadores, mientras que la centroderecha a seis.

Desde La Moneda, la secretaria de Estado partió valorando que en los recientes comicios haya prevalecido la democracia, por sobre la “violencia” y “agresividad” que se ha instaurado en la forma de hacer política.

“El resultado de la elección da cuenta que la ciudadanía rechaza, en su mayoría, esa forma de hacer política y opta por formas que son distintas, independiente del sector político, del candidato, de si tiene ideas más cercanas a la derecha, al centro o a la izquierda”, comentó.

Agregando que “hay una forma que ha sido ampliamente rechazada. Es esa forma permanentemente agresiva de confrontar las ideas, que es violenta, basada en el odio y en los insultos”.

Sobre esa misma línea, sostuvo que ha quedado demostrado que nuestro país “no quiere ese camino”, sino que más bien se quiere construir un lugar donde se puedan “plantear nuestras diferencias de una manera un poco más constructiva“.

“Esto es una muy buena noticia. Que desde Chile exista ese reforzamiento, esa expresión, para un mundo que vive también tiempos de confrontación, de polarización, de discursos de odio. Es un ejemplo de ejercicio democrático donde se opta por ese camino”, añadió.

Ministra Vallejo por los resultados de la segunda vuelta de gobernadores

Sobre si el Gobierno quedó conforme con los resultados de ayer, considerando que 10 de los 16 nuevos electos pertenecen a la centroizquierda, aclaró que “van a trabajar con todos, independiente del color político, porque tenemos una tarea de seguir avanzando”

“Lo primero es insistir que estamos ampliamente satisfechos con el resultado de esta elección y lo decimos tanto por la tranquilidad de la jornada, rapidez de los resultados, participación de la ciudadanía, pero también por el resultado mismo”, añadió.

“Vuelvo a insistir en esto, pero vamos a seguir trabajando con todos y todas, porque es nuestro deber y porque tenemos la convicción de que esa es la manera de hacer que cada habitante de nuestro país, independientemente de su origen o visión política, tenga un mejor pasar en toda nuestra patria”, enfatizó.

Ministra Vallejo descarta que segunda vuelta haya sido un plebiscito para el Gobierno

Por último, se refirió a las declaraciones de la oposición que sostenían que estas votaciones serían una especie de “plebiscito” para el gobierno del presidente Gabriel Boric.

En ese contexto, la vocera aseguró que “fracasaron en esa idea”, ya que lo más importante es destacar que el país “avanzó en democracia y en participación.

“El candidato de la oposición instaló, en varias oportunidades, que esto se iba a traducir en un plebiscito contra el Gobierno. Evidentemente, eso no sucedió. Fracasaron en esa idea”, indicó.

“Lo más importante es que más allá de las lecciones que pueda sacar la oposición, es no apoyar los liderazgos que no están basados o no viven de la política del odio, el insulto y la confrontación”, concluyó.