La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, expresó su desacuerdo con la contratación por parte del Gobierno del abogado Carlos Carmona, denunciado por acoso sexual en 2017. Schneider señaló que, aunque Carmona estará a honorarios y no será funcionario, considera que su contratación es un error por la gravedad del caso y el impacto en la lucha contra la violencia de género. Carmona, experto en Derecho Administrativo, fue acusado de acoso sexual por una estudiante de la Universidad de Chile mientras ejercía como profesor, lo que desató movilizaciones estudiantiles. A pesar de que el sumario desestimó la acusación de acoso, Carmona renunció a su cargo en medio de protestas estudiantiles.

Pero, ¿Quién es Carlos Carmona?

Según informó CCN Chile, el abogado es experto en Derecho Administrativo, lo cual le permitió dictar dicha cátedra, entre 1999 y 2018, en la Universidad de Chile.

En el año 1990 ingresó a la Secretaría General de la Presidencia para trabajar en los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y en el primer periodo de Michelle Bachelet.

Entre 2014 y 2019, Carmona fue presidente del Tribunal Constitucional (TC).

El punto de inflexión en su carrera llegó en agosto del año 2017.

Y es que mientras ejercía como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue acusado de acoso sexual y laboral por una estudiante -que además era su ayudante- de quinto año de la carrera.

Esto conllevó un sumario en su contra, el que además de desestimar la acusación de acoso sexual, solo lo sancionó con tres meses de suspensión por «violación a la probidad administrativa».

Como era de esperarse, la medida no fue bien recibida por las estudiantes de la casa de estudios, quienes a modo de manifestación iniciaron una larga e histórica toma en la Facultad.

Así, y luego de varios meses de intensas movilizaciones, el abogado renunció a su cargo a través de una carta dirigida al entonces decano subrogante, Claudio Moraga