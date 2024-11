En medio de la audiencia de formalización de Manuel Monsalve, se dio a conocer el testimonio que la ministra Carolina Tohá entregó como testigo ante el fiscal Xavier Armendáriz.

En el relato, la autoridad del Interior detalló cómo se enteró de la denuncia en contra del exsubsecretario, de la dificultad que tuvo para conversar con él y de la autorización del polémico viaje al sur que realizó.

De acuerdo a lo informado por T13, en el testimonio Tohá parte aclarando que se enteró de esta situación el pasado 15 de octubre, luego que director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, le avisara que tenía “una mala noticia que darme, que existía una denuncia contra el subsecretario por abuso sexual y violación”.

Tras esto, Cerna le habría indicado que “en vista de la investigación por delitos sexuales”, funcionarios de la PDI fueron a revisar las cámaras del hotel Panamericano, pero allí se encontraron con que otros efectivos de la policía civil ya habían ido previamente.

“Descubrieron que había habido una instrucción de inteligencia policial ordenada de una solicitud del subsecretario porque tenía 12 horas borradas en el día de los hechos que se investiga”, añadió.

El relato continúa aseverando que pese a haberse reunido con Monsalve por cuestiones laborales, este nunca le “mencionó nada relacionado con el hecho. Tampoco por parte del Sr. Gabriel de la Fuente tuve información de esa materia”.

“Luego de esa reunión llamé de forma inmediata al Presidente por teléfono, quien me señaló que iba a llamar inmediatamente al Monsalve. En esa llamada, el Presidente se escuchaba impresionado, sorprendido, él no sabía. El Sr. Presidente me dijo que le había instruido a Monsalve para que me llamara esa misma noche para juntarse conmigo, llamado que no sucedió”, agregó la ministra.

La autoridad fue enfática en recalcar que ni el llamado en cuestión, ni la reunión entre ambos se llevó a cabo.

Es más, aseguró que el 16 de octubre insistió en reunirse con Monsalve, pero se enteró de que este había viajado a la región del Bío Bío, para conversar con su familia, por instrucción del presidente Boric.

“Debía volver ese mismo día, pero llegó el jueves 17 directamente a la sesión en el Congreso. Solo ese día pude tener la conversación pendiente, la que se desarrolló a las 11:00 horas mientras esperábamos la sesión del Congreso, que se atrasó”, manifestó.

Complementando con que “me relató que en los días siguientes había hablado con ella para ver si se acordaba de algo, pero que ninguno de los dos recordaba. Él me dijo que hablaron un par de veces y que Monsalve le había dicho a ella que la situación le parecía cada vez más extraña y que debían hacer algo al respecto o denunciar”.

La ministra Carolina Tohá también dejó de manifiesto que el exsubsecretario del Interior no quería renunciar a su cargo, ya que su abogado le habría manifestado que podría perjudicar a su defensa.

Pese a esto, el jefe de Estado le indicó que el cese de sus funciones debía ser inmediato, por lo que “instruyó bajar inmediatamente a informar a la prensa antes de abandonar el Palacio”.

Testimonio de ministra Tohá en Caso Monsalve

El documento filtrado, y que ya ha traído reacciones en el Ejecutivo, finaliza comentando que tras la llegada de Luis Cordero a la Subsecretaría del Interior, se evaluó la posibilidad de hacerse parte en la investigación ante posibles delitos que funcionarios hubiesen cometido.

“El mismo miércoles 16 ordené que se instruyera un sumario relativo a cualquier irregularidad ocurrida en torno al caso Monsalve. La semana siguiente definimos que el sumario fue instruido por la Contraloría y no por una autoridad gubernamental”, aseveró Tohá.

“Respecto a si tuve conocimiento de reclamos previos en contra del Sr. Monsalve con relación a su conducta con mujeres, nunca recibí reclamos y ni siquiera rumores de esta materia”, cerró.