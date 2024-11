La diputada Catalina Pérez enfrentará el Tribunal Supremo del Frente Amplio tras nuevos antecedentes en el Caso Convenios, que la vincularían al escándalo de su expareja Daniel Andrade y la fundación Democracia Viva, que recibió millonarios traspasos desde la Seremi del Minvu en Antofagasta. Diálogos encontrados en su teléfono con el expareja demostrarían su conocimiento de los cuestionados traspasos. A pesar de negar vínculos, su partido decidió llevarla ante el Tribunal Supremo nuevamente. La diputada ha insistido en no tener nada que ocultar y el oficialismo ha tomado distancia, mientras se espera una respuesta clara de Pérez ante estas nuevas revelaciones, con el diputado Jaime Araya señalando posibles consecuencias penales.

La diputada Catalina Pérez enfrentará el Tribunal Supremo del Frente Amplio, tras revelarse nuevos antecedentes en el denominado Caso Convenios, que la involucrarían en el escándalo que protagonizó su expareja, Daniel Andrade.

Recordemos que este último, era representante legal de la polémica fundación Democracia Viva, organización que recibió millonarios traspasos desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la región de Antofagasta.

Precisamente, en el marco de peritajes que le realizó la Policía de Investigaciones (PDI) al teléfono celular de la parlamentaria oficialista, se encontraron diálogos con su expareja que demostrarían que estaba al tanto de los cuestionados traspasos.

“Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”, señala un informe de la PDI.

Entre las conversaciones, con fecha 29 de julio de 2022, Daniel Andrade le comentó a su expareja -la diputada- “me llamó Carlos (Contreras, exseremi y hoy en prisión preventiva)” y “parece que pueden salir las lucas”.

Cabe destacar que la diputada Pérez ha negado en reiteradas oportunidades tener algún vínculo con el caso, algo en lo que volvió a insistir tras las últimas revelaciones, aseverando que no tiene nada que ocultar.

“He entregado mis cuentas corrientes, mi tráfico telefónico, mi correo electrónico y todo lo que ha sido necesario para aclarar esto, porque no tengo absolutamente nada que ocultar”, partió comentando.

Agregando sobre la misma que, tal como lo ha dicho antes, “yo no interferí en la designación, ni en la asignación de, absolutamente, ningún recurso a ninguna fundación. No me beneficié de ello de ninguna manera. Y creo que, de hecho, lo más relevante que contiene este informe es esa confirmación”, dijo la diputada Pérez.

Pero pese a sus explicaciones, en su partido nuevamente decidieron llevarla ante el Tribunal Supremo, según confirmó a La Segunda el “número dos” del Frente Amplio, Andrés Couble, secretario general de la colectividad.

“Los antecedentes se pusieron a disposición del Tribunal Supremo para que sean evaluados respecto a si aportan información relevante sobre la causa ya revisada y a la sanción de suspensión interpuesta (previamente) por el Tribunal Supremo de RD, que ya se cumplió”, señaló.

Recordemos que en julio de 2023, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática suspendió por un año la militancia de Pérez. No obstante, una vez que se cumplió el plazo, fue reincorporada, pasando nuevamente a integrar la bancada del Frente Amplio.

De hecho, la parlamentaria fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Gabriel Boric a Paraguay en julio de este año, en lo que fue leído como una señal de “perdón” por parte del Gobierno.

Al respecto, desde el oficialismo han tomado distancia de la polémica, especialmente con los nuevos antecedentes revelados por la PDI.

Consultado por la prensa en el Congreso, el diputado Gonzalo Winter, por ejemplo, se excusó de profundizar, apuntando a que “no he podido interesarme a fondo, porque la votación de la Ley del Presupuesto ha sido muy intensa”.

“No he tenido la oportunidad de hablar con ella, lo cual no es extraño porque en general en la Ley de Presupuesto se está trabajando en torno a eso”, insistió.

Mientras, el diputado independiente-PPD, representante de la región de Antofagasta, Jaime Araya, pidió una respuesta “clara” por parte de la diputada Pérez.

“Yo no voy a especular respecto a lo que tiene o no que hacer el Frente Amplio. Pero yo espero que la diputada pueda decir con mucha claridad si sabía o no sabía”, señaló.

“Si ella tenía conocimiento de todo esto, podría tener efectivamente consecuencias penales adversas para ella. Yo no quiero especular porque no conozco los detalles de la investigación, pero me parece que las condiciones cambiarían”, concluyó.