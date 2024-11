El presidente Gabriel Boric está siendo blanco de críticas por su escueta reacción ante la detención de Manuel Monsalve, quien es investigado por los delitos de violación y abuso sexual.

Y es que tras conocerse la diligencia de la PDI contra el exsubsecretario del Interior, el mandatario utilizó su cuenta de X para expresar que “En Chile nadie está por sobre la ley”.

En ese contexto, la primera en alzar la voz fue la diputada Camila Flores (RN), quien aseguró que la “escueta referencia” del Presidente Boric no es “algo digno” de un jefe de Estado.

“Yo creo que todos esperábamos que se refiera a esta situación como corresponde, como jefe de Estado, como un estadista. Nos damos cuenta de que finalmente el Presidente no tiene la estatura de un estadista ni de un jefe de Estado”, partió señalando.

“Todos esperábamos una referencia contundente. Estamos hablando de quién hace muy poco tiempo atrás era un todopoderoso que tenía en sus manos la posibilidad de entregarle el manejo de la seguridad al Gobierno y al país. Es esa persona la que salió hoy detenido por la Policía de Investigaciones y que va a enfrentar la justicia por, nada más y nada menos, al menos un caso de violación”, agregó.

La representante del Partido Republicano, Bianca Barchiesi, sostuvo que con esta respuesta se da a entender que se demoró una semana en creerle a la denunciante del caso Monsalve.

“Han pasado 30 días desde que se supo el caso y este posteo en X da cuenta de su nula empatía con la afectada. Esto pese a todas las pruebas de que su exsubsecretario del Interior usó a su arbitrio a las policías para manipular pruebas. Frente a una víctima que ha sido amenazada de muerte como lo advirtió su abogada. Monsalve finalmente ha sido detenido”, comentó.

A su opinión se sumó la de su par político, el diputado Johannes Kaiser (PR), que ante el mensaje indicó que “sus palabras suenan bonitas para la galería”, pero que no se hacen cargo del problema real.

“No estoy de acuerdo con el Presidente de la República. Creo que ha quedado más que evidenciado en el último tiempo, también de la mano del caso Hermosilla, que hay gente que está por sobre y la ley. El propio Presidente de la República mantuvo en su cargo a un subsecretario que ahora está siendo detenido”, señaló Kaisser.

“Creo que el Presidente es el último que debiese hablar respecto de que en Chile no hay nadie por sobre la ley, pues nosotros sabemos cómo no está funcionando el sistema. De hecho, el propio fiscal Armendariz se ha concentrado solamente en la arista de la violación, pero no se ha concentrado en la arista de la obstrucción de la justicia y potencial violación de la Ley de inteligencia, que podría involucrar incluso al propio Presidente de la República”, añadió.

Por su parte, el parlamentario Andrés Longton (RN) aseguró que el tweet en cuestión llegó bastante “tarde”, ya que esas declaraciones deberían haberse emitido cuando se conoció de la denuncia contra Manuel Monsalve.

“Lo que hicieron fue tratar de ocultar esta situación para que en definitiva no le afectara electoralmente, desprotegiendo a la denunciante. Yo creo que Chile ya se dio cuenta de que el Presidente primero pensó en lo político, pensó en la salud de su coalición y no pensó en la víctima. Y ahora que están los antecedentes, sale con este tweet para tratar de recomponer eso”, comentó.

“La justicia actúe de manera independiente, que lo que salga en los medios de comunicación y las declaraciones que se viertan no afecte la investigación desde el punto de vista de esclarecer la verdad de los hechos respecto a este grave delito”, complementó.

Por último, el legislador del Partido Republicano, Luis Sánchez, catalogó de “extraña” la declaración del Presidente Boric, la cual además acusa de “llegar bastante tarde”.

“Nos alegra que por fin las presiones de este hombre poderoso, como lo describió el padre de la víctima, por fin tenga que enfrentar la justicia. Sabemos que va a enfrentar la justicia ahora y que se le va a imputar, al parecer, por los delitos relacionados con la violación y con abuso sexual”, añadió.

“Esperamos también que esta investigación y la formalización sea ampliada también a las conductas en que incurrió el exsubsecretario Monsalve en ejercicio del cargo antes de ser desvinculado. O sea, el ejercicio de influencias indebidas, el haber hecho uso de recursos del Estado, del avión de Carabineros, haber ejercido influencias sobre la PDI para intentar encubrir la investigación. Que todas esas conductas también sean parte de la investigación y que se le imputen los delitos que correspondan”, cerró.

Diputado oficialista entrega apoyo a Presidente Boric tras mensaje por caso Monsalve

A las reacciones de la oposición se sumó la del diputado Raúl Soto (PDD), quien, por el contrario, quiso entregar su apoyo asegurando que el mensaje del Presidente Gabriel Boric demuestra que “nadie está por sobre la ley en Chile y eso incluye a las autoridades de gobierno”,

“Por más poder que tenga una persona, no puede cometer delitos y salir impune. Acá hay una investigación del Ministerio Público, me parece bien la señal de la detención del ex Secretario Manuel Monsalve. Esperamos su pronta formalización, que se esclarezcan los hechos y se asuman las responsabilidades con toda la fuerza del Estado, de derecho y de la ley”, sostuvo.

“Creo que eso es lo que espera la víctima, su familia, hemos visto las declaraciones del padre de la víctima y, por supuesto, que es doloroso para ellos y para toda la sociedad lo que acá ha ocurrido. Si Manuel Monsalve es culpable, lo que corresponde es que estés tras las rejas, y por eso valoramos esta decisión que ha tomado hoy día la justicia, y esperamos que se traduzca en un esclarecimiento de los hechos, en una formalización y finalmente de corresponder en una condena”, concluyó.