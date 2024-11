Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Las asociaciones gremiales de la DGAC mantienen alerta y amenazan con movilización al no alcanzar acuerdo en negociación con el Gobierno. Señalan falta de consenso y posibles afectaciones en aeropuertos a partir del mediodía si no hay acuerdo en próxima reunión programada para el viernes. Dirigentes expresan que las propuestas gubernamentales no satisfacen las expectativas de los trabajadores, esperando un ajuste entre el 16% y 18% con alternativas adicionales a evaluar. Negociaciones llevan tres días sin avances satisfactorios, instando al Gobierno a demostrar voluntad para resolver conflicto y alcanzar un punto de equilibrio en la próxima reunión. Movilización iniciarían al mediodía si no se logra acuerdo, manteniendo operaciones normales hasta entonces. Continúan negociando en un intento por evitar paralización.