DGAC por posición del Gobierno: "El paro es la última instancia, no quisiéramos llegar a eso"

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DGA) ha mantenido reuniones con el Ejecutivo para abordar la última oferta presentada durante el mediodía, según informó Luis Osorio, secretario general de los funcionarios de la DGAC, en una entrevista con Radio Bío Bío. Se ha aplicado una ralentización como medida de presión y, ante la respuesta recibida, se reunirán nuevamente para decidir los siguientes pasos. Osorio enfatizó que el paro es la última instancia y que la posición del Gobierno podría llevar a medidas más drásticas.

Desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DGA) señalaron que sus voceros han mantenido reuniones con el Ejecutivo, para dar respuesta a la última oferta presentada durante el mediodía.

En conversación con el programa Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Luis Osorio, secretario general de los funcionarios de la DGAC, comentó que “la movilización nuestra se ha mantenido vigente y lo que se hizo ayer fue aplicar uno de los medios que tenemos, que era la ralentización”.

Así también comentó que posterior a la respuesta, se van a reunir nuevamente y se van a tomar las decisiones correspondientes.

Osorio aclaró además que para ellos “el paro es la última instancia, no quisiéramos llegar a eso, pero la posición del Gobierno nos está haciendo tomar decisiones que pueden ser un poco más drásticas”.

Por ende, durante la tarde se discutirá entre los gremios y dirigentes la posición concreta de los funcionarios de la DGAC.

El secretario general de la DGAC indicó que “la oferta presentada se aleja radicalmente e incluso del mínimo que nosotros consideramos como aceptable a nuestro petitorio”.

Al preguntarle si están lejos las partes, Osorio dijo que “muy lejos”.

En el escenario de que esto no se arregle hoy día, ¿se podría hablar de paro mañana? El funcionario señaló que eso no lo puede adelantar, pero “si no hay una posición del Gobierno, nosotros como representantes de los trabajadores, alguna decisión tenemos que tomar y alguna acción se va a ejecutar”, manifestó Luis.

Movilización escalable

Osorio también recalcó que lo que ellos han establecido es “una movilización escalable. Nunca hemos hablado de paro (…)”.

“Nosotros nunca hemos dejado las labores y eso tengo que dejarlo en claro. Lo que se produjo fue una ralentización, es decir, se prestaron los servicios… se produjeron algunos retrasos, porque se aplicaron medidas de mayor control, pero no hemos dejado de cumplir con nuestra función”, precisó el trabajador.

Añadiendo que “la lentitud ha sido consecuencia de la aplicación de los procedimientos”, sin embargo, explicó que “todo lo que tenga que ver con las aeronaves, reprogramaciones, cancelaciones de vuelo o modificaciones de horarios, es un tema que manejan las compañías aéreas, y la DGAC no tiene nada que hacer”.

