Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respondió a las críticas por su gestión en la denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, asegurando: "Soy ministra de la Mujer, no de solicitudes de la oposición". Tras ser interpelada sobre pedir disculpas públicas en este caso, Orellana se mostró abierta a recibir ideas de la oposición, destacando que su enfoque es trabajar por las mujeres, no por un sector político. Afirmó que las ideas para beneficio de las mujeres siempre serán acogidas, cerrando con una clara interpelación a la oposición al afirmar: "Yo soy ministra de la Mujer, no ministra de las solicitudes de la oposición".