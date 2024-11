El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, aseguró que todas las capacidades operativas del Ejército y de las Fuerzas Armadas están completamente cubiertas, refutando así los cuestionamientos sobre la falta de recursos para el Ejército en el Presupuesto 2025. En respuesta a las críticas del Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, sobre la asignación de recursos para los soldados de tropa profesional, Eidelstein indicó que esta es una sección pequeña de la institución. Además, explicó que la dotación de estos soldados proviene en su mayoría de los soldados conscriptos. El subsecretario afirmó que los fondos estratégicos están totalmente cubiertos y que no existe ningún déficit de financiamiento para las Fuerzas Armadas, tanto en el presente como en el pasado año. Eidelstein concluyó señalando que el presupuesto para las Fuerzas Armadas ha sido plenamente financiado en todos sus aspectos, sin comprender la polémica generada alrededor de este tema.

En conversación con CNN Chile Radio, la autoridad de Defensa abordó los dichos del Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien había advertido que al Ejército solo se le están otorgando recursos para un 23% de los soldados de tropa profesional. Sobre esto, refutó que esa es “una sección muy pequeña del Ejército”.

Si bien Eidelstein no quiso entregar un número, ya que -argumentó- es confidencial, explicó que la dotación de los soldados de tropa profesional proviene principalmente de los soldados conscriptos. Estos, al terminar su periodo, “pueden optar por este trabajo que dura cinco años, y de ahí pueden incluso seguir a la escuela de suboficiales y oficiales”.

“No hay ningún déficit de plata”

Tras esto, el subsecretario aseveró que “los fondos estratégicos están totalmente cubiertos” y “no hay ningún déficit de plata”, ni este ni el año pasado. Razón por la que, respecto a la raíz de la controversia, sostuvo que “habría que preguntarle a quienes (la) desataron”.

“El financiamiento de las Fuerzas Armadas tiene dos grandes espacios; uno es el financiamiento regular, que se discute en el Congreso hoy día; y otro es el financiamiento de las capacidades estratégicas, que tiene otro camino y otras fuentes. En ambos casos siempre ha estado plenamente financiado, totalmente“, sentenció Eidelstein.

“Los parlamentarios saben como se financian las Fuerzas Armadas. Lo han discutido todos los años y saben que este es un presupuesto de continuidad, incluso aumentó un poco, entonces no hay un déficit de financiamiento. No entiendo bien la polémica que se armó, no sé qué interés hay detrás de eso“, concluyó.