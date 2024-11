En la Embajada de Estados Unidos en Chile, la excanciller Antonia Urrejola abordó la relación entre Chile y Estados Unidos. Consultada por Radio Bío Bío, analizó los posibles efectos de las elecciones presidenciales estadounidenses, tanto a nivel bilateral como en temas de alcance global.

“En términos de relaciones bilaterales, no me imagino que cambie muchísimo”, afirmó Urrejola, señalando que existen intereses comerciales y geopolíticos comunes que, en su opinión, no se verían alterados significativamente con el cambio de administración en EE.UU. Sin embargo, recalcó que el impacto mayor podría reflejarse en el ámbito multilateral, especialmente si Donald Trump resulta electo. “Claramente, Trump no le interesa el mundo multilateral”, añadió.

Urrejola planteó que un gobierno de Kamala Harris podría abrir oportunidades de colaboración en áreas como el cambio climático, un tema que describió como crucial para Chile debido a los efectos ya visibles del fenómeno. “Creo que con Kamala se pueden hacer alianzas importantes en distintos temas, como la agenda de cambio climático”, comentó, en contraste con las políticas de Trump, a quien consideró más proteccionista.

En términos comerciales, la exministra coincidió en que los fuertes intereses económicos entre ambos países mantendrían la relación estable, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. “Yo creo que van a seguir y eso no va a cambiar mayormente”, afirmó.

Relación de EE.UU. con Chile

Urrejola también se refirió a la política de proteccionismo de Trump, la cual, según analistas, podría tener consecuencias para Chile. Sin embargo, mostró escepticismo respecto a un impacto significativo. “En términos generales, no”, dijo, aludiendo también a la declaración del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aseguró que Chile está preparado para adaptarse a cualquier escenario.

Cuando se le preguntó por las políticas de aduanas y las posibles restricciones en el comercio, Urrejola aclaró que el ministro Marcel maneja mejor esos aspectos, pero admitió que algunos cambios podrían darse. “Probablemente va a haber un cambio, pero no sé cuánto afecta a Chile”, sostuvo.

Otro tema abordado fue el programa de Visa Waiver, al cual diversas personalidades del Partido Republicano en EE.UU. han criticado debido al aumento de delitos cometidos por ciudadanos chilenos en ese país, lo que algunos han calificado como “turismo delictual”.

Urrejola reconoció que esta membresía podría verse afectada si Trump ganara la presidencia. “Es posible que esas presiones vayan en aumento con una presidencia de Donald Trump”, indicó.

Proyección de Michelle Bachelet en la ONU

Respecto de la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet asuma como secretaria general de la ONU, Urrejola fue cauta.

Destacó las capacidades de Bachelet para asumir dicho rol, aunque advirtió que la posición de un gobierno republicano podría dificultar su candidatura. “Efectivamente, la expresidenta no creo que sea del gusto de un gobierno republicano representado por Donald Trump”, afirmó.

A pesar de esto, Urrejola señaló que Trump ha mostrado una actitud displicente hacia Naciones Unidas, lo que podría influir en las decisiones futuras de Estados Unidos. “Creo que sería un contexto un poco más amplio de quién sería el próximo secretario general de la ONU”, concluyó, sugiriendo que el enfoque de Trump hacia Naciones Unidas podría impactar más que la propia candidatura de Bachelet.

La excanciller también destacó que la posibilidad de que Chile impulse la candidatura de Bachelet dependería de los equilibrios geopolíticos y de cómo evolucionen las relaciones internacionales en los próximos años.