Desde su domicilio en La Reina y tras regresar de votar, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), hizo una dura crítica a las instituciones y en especial al Poder Judicial. Esto, a raíz del caso Hermosilla.

Haciendo referencia al caso del reconocido abogado, que hoy está en prisión preventiva, el exjefe comunal aseguró que “ningún chileno hoy tiene los elementos suficientes para confiar en una Fiscalía y en una justicia objetiva”.

“Lo que hemos visto con el caso Hermosilla es bastante lamentable, hay un poder del Estado -el sistema judicial en su conjunto- que, de una u otra manera, ha sido coptado por algún sector político y lo hemos visto”, dijo.

Complementando que “eso es lamentable. Por lo tanto, ni siquiera es bueno pronunciarse sobre aquello. Vamos a dejar que las cosas avancen, yo no creo en el funcionamiento de las instituciones, nadie cree hoy día que las instituciones en nuestro país funcionen, pero eso es algo que tiene que seguir su curso”.

Jadue reitera crítica a la prensa: “No tienen respeto por nada”

En la instancia, la exautoridad también se refirió a lo sucedido en la Escuela República de Paraguay, lugar donde sufragó y descartó hablar con los medios de comunicación posteriormente.

“Estos moretones, estos rasguños que ustedes ven, son los que generaron los medios de comunicación en mi votación. A diferencia de otros personajes de nuestro país, que los medios se acercan a ellos con respeto, con el espacio necesario para que hablen, conmigo no pasa”, comenzó diciendo.

Agregando que “eso es lamentable, sobre todo cuando después salen comunicando que hay una votación caótica. Los medios generaron este caos y es lamentable”.

“Los ánimos no estaban acalorados, los ánimos los caldearon actores de la prensa que no dejan caminar, que no dejan que uno vote (…) ponen sus micrófonos y sus cámaras encima de los cuerpos de las personas, no tienen respeto por nada”, criticó.

Finalmente, cerró “cuando me bajé, lo que vi fue un tremendo apoyo, un tremendo cariño, una tremenda recepción que lamentablemente algunos actores de la prensa empañaron”.