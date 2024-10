Este domingo, el candidato a gobernador por la región Metropolitana, Claudio Orrego, acudió a la Escuela Miravalle de Peñalolén para votar en las elecciones regionales y municipales 2024. En la instancia, destacó que de no ganar en primera instancia, “estamos preparados para ganar en segunda vuelta”.

El exalcalde aseguró estar “muy tranquilo” de cara a la reelección en su cargo, señalando que “la mejor campaña no es la del último mes, es haber hecho la pega”. Así, afirmó que “aun nuestros principales críticos reconocen que hemos dejado los pies en la calle”.

El independiente indicó que “Santiago tiene dolores muy profundos; la desigualdad, la inseguridad, la crisis climática. Pero hemos estado recuperándonos”.

“La gente ve que estamos trabajando duramente por hacernos cargos de estos profundos dolores. Y lo más importante, en tiempos de tanta polarización en Chile, lo estamos haciendo con todos. Aquí no sobran manos, faltan manos, y vamos a trabajar con todos los alcaldes y alcaldesas que sean electos por la ciudadanía, no me importa su color político“, aseveró.

¿Candidatura presidencial?

Tras esto, Orrego fue consultado por una probable candidatura presidencial. Al respecto, invitó a “ser humildes” y sentenció: “Mi plan uno, mi plan dos y mi plan tres es ser gobernador de la región Metropolitana”.

“Todavía no se abre la urna, no hemos ganado nada. Y respecto al tema de la segunda vuelta, esta es una elección súper difícil. (…) Nosotros hemos trabajado por ganar en primera vuelta, pero si no se puede porque efectivamente hay mucha dispersión, estamos preparados para ganar en segunda vuelta“, agregó.

De esta forma, el candidato destacó su independencia y transversalidad, postulando que de tener una “buena votación, quiere decir que la gente quiere autoridades que construyan puentes más que trincheras, líderes que sean directores de orquesta más que solistas, y sobre todo gente que respete a quienes piensan distinto”.

Caso Audio y Caso Monsalve

Finalmente, sobre el posible efecto electoral de los denominados caso Monsalve y caso Audios, Orrego afirmó que no van “a repercutir para uno u otro sector político, yo creo que van a repercutir en nulos y en blancos“.

“Yo creo que la gente está bien decepcionada de la política, de la manipulación del poder, de las cofradías del poder, de los privilegios. Y eso mancha a todo el mundo, inclusive a quienes hemos trabajado en terreno por la ciudadanía“, advirtió.

Así, concluyó que la crisis de la política “no se supera con más descalificación, con más pelea”, invitando a ponerse de acuerdo por medidas concretas.