La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó el rol de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en la denuncia por violación que pesa sobre el exsubsecretario Manuel Monsalve.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la timonel partió señalando que la ministra ha sido clave en recalcar la protección de las víctimas. Esto porque ha explicado en detalle las garantías de los denunciantes.

“La ministra Orellana ha tenido un rol importante de poder ejemplificar que los delitos sexuales son los más difíciles de denunciar. Porque, de hecho, hay una reacción de la sociedad de enjuiciamiento y de revictimización de la víctima, y que hace que tengamos el deber como política de poder hablarle a la ciudadanía”, señaló.

“(Orellana) ha ido explicando poco a poco, por ejemplo, todas las garantías que se han podido ir avanzando en función de la Ley Antonia que se impulsó en este Gobierno”, agregó.

De esta forma, Martínez hizo hincapié en la colaboración de la secretaria de Estado para con las víctimas. Y tras esto, defendió sus cuestionadas declaraciones de este martes, cuando en conversación con Mega señaló: “No estamos hablando de un portero de un servicio público”.

“Hubo una tergiversación de lo que quiso decir la ministra”

“Lo que dijo la ministra Orellana (…) no se trataba de desmerecer los otros delitos. A lo que se refería, era precisamente a que no se trataba de cualquier hechor, sino que era un subsecretario de Estado que estaba a cargo de las policías, y que, por lo tanto, el tema de la prueba y las cámaras no era un tema menor“, aseveró.

Así, la frentemaplista aseguró que la jefa de la cartera de la Mujer apuntaba a que Monsalve, por su poder, era mucho más de cuidado para todo el proceso de investigación interna.

“Entonces yo creo que ahí hubo una tergiversación de lo que quiso decir la ministra y yo me quedaría con todo el proceso que se ha hecho de pedagogía y también de profundización en términos de la perspectiva feminista para poder abordar este caso”, indicó.

Finalmente, realzó la gravedad de los hechos que se le imputan al subsecretario, y desde una perspectiva política concluyó: “Se traicionó la confianza no solo del Presidente y del Gobierno, sino que de todas las personas que veían en su figura una persona que estaba preocupada de la seguridad”.