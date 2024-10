El abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis Hermosilla en el caso Audio, destacó la necesidad de una investigación más profunda sobre la reunión entre su hermano y el fiscal nacional Ángel Valencia, refutando la afirmación de que no hubo más comunicación posterior al nombramiento de Valencia. Juan Pablo Hermosilla alega que no solo hubo contacto posterior, sino que insta a precisar el contenido de esa conversación. Asimismo, Hermosilla sostiene que su hermano no ha cometido delitos, señalando que los sobornos mencionados nunca se realizaron, y denunció filtraciones selectivas de chats entre Luis y fiscales. Además, expresó sospechas sobre la implicación de la Fiscalía Nacional en estas acciones, y adelantó que revelará chats de su hermano con diversos fiscales en los próximos 10 días, comprometiéndose a brindar transparencia en el caso.

Juan Pablo Hermosilla, abogado y defensor de su hermano Luis Hermosilla en el denominado caso Audio, abordó aspectos de la causa. Entre ellos, destacó la necesidad de investigar con mayor profundidad la reunión entre su hermano y el fiscal nacional Ángel Valencia, por lo mismo, lanzó una advertencia, que liberará los chats de su hermano con los persecutores y ministros de la Corte -Suprema-.

Hermosilla señaló que “cuando el fiscal Valencia afirmó que no tuvo más comunicación con mi hermano tras su nombramiento, eso no es efectivo”, dijo el jurista en entrevista con CNN Chile. Según él, no solo hubo contacto posterior, sino que también instó a que se precise el contenido de dicha conversación.

Recordemos que el caso Audio reveló chats entre Luis Hermosilla y diferentes fiscales. Sobre la querella presentada, Juan Pablo Hermosilla explicó que en el plano jurídico sostiene que su hermano no ha cometido delitos. “Los sobornos que se mencionan en la grabación nunca se realizaron. Además, tampoco hay lavado de dinero ni delito tributario”, dijo.

Filtraciones selectivas

El abogado también apuntó que estas filtraciones son selectivas. “Se eligen algunos mensajes, pero no todos”, indicó. Afirmó que Luis Hermosilla mantenía comunicación con numerosos fiscales, incluidos varios regionales, pero “se seleccionan los mensajes de Guerra y Palma”, precisó en conversación con el citado medio.

Sobre la posible implicación de la Fiscalía Nacional en estas acciones, Hermosilla expresó su sospecha: “Tiene esos antecedentes, porque es ahí donde se produce la filtración, y detrás de ella se inicia una investigación penal”.

Respecto a la actuación de los fiscales involucrados, Juan Pablo Hermosilla indicó que esperó un tiempo prudente para que los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda, Miguel Ángel Orellana y Eugenio Campos iniciaran una investigación por los supuestos delitos. “No se hizo, hasta que me aburrí y presenté una denuncia, luego una querella, buscando demostrar que aquí, además de una operación política, hay manipulación de pruebas”, sostuvo.

Sobre la fiscal Parra, Hermosilla reconoció que aunque ha cometido errores, “ha accionado de buena fe”. Sin embargo, fue tajante al afirmar que “hay otros fiscales que sí han accionado de mala fe”.

Al ser consultado por los nombres de estos fiscales, Hermosilla respondió que “eso es lo que tiene que determinar la Fiscalía”. Cuando se le preguntó por sus sospechas, señaló que “creo que la Fiscalía Nacional. Lo creo, pero eso lo planteo en la acción legal”.

Juan Pablo Hermosilla por presunta manipulación de chats

Un punto crítico en la entrevista fue la supuesta manipulación de los chats de WhatsApp. Hermosilla negó tajantemente haber tenido acceso previo a los mensajes. “Yo tuve acceso por primera vez a los mensajes cuando me los pasó el Ministerio Público. No he tenido acceso ni yo ni nadie del equipo a esos mensajes antes de recibir esa información”, dijo.

Sobre la relación con la fiscal Lorena Parra, aclaró que, a pesar de conocerla desde hace más de 20 años, no mantienen una amistad, y sus interacciones han sido estrictamente profesionales. “Tengo una buena opinión de ella, pero creo que su error fue no abrir una investigación cuando debió hacerlo”, afirmó.

Al abordar la relación entre Luis Hermosilla y el fiscal Valencia, Juan Pablo Hermosilla evitó ahondar en detalles, señalando que hay aspectos sensibles que prefiere que sean investigados. “Valencia se involucró solo en este tema y ha manifestado cosas que no son ciertas. Cuando dice que no tuvo más contactos con Luis, eso no era efectivo”, puntualizó.

El 9 de octubre, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció haber sostenido un encuentro posterior con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, lo que contradice sus afirmaciones anteriores. “Él tiene que corregir eso, y además, hay un tema con los contenidos de la conversación”, sostuvo Hermosilla.

El abogado concluyó con una advertencia. Indicó que en un plazo de 10 días revelará los chats de su hermano con diversos fiscales. “Hice un compromiso y lo voy a cumplir”, sentenció.

Finalmente, Hermosilla señaló que “la metodología será transparente”, y planea mostrar todas las interacciones de su hermano con fiscales, jueces y ministros de la Corte, para aportar claridad en el caso.