El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, anunció su rechazo a la acusación constitucional que pesa sobre el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

Al respecto, advirtió que el trabajo de la Cámara transgredió “el debido proceso” al unir acusaciones contra dos personas distintas en un mismo libelo, razón por la que “estamos frente a un proceso viciado”.

Argumentación de Huanchumilla

“Lo que está en cuestión es si en estas acusaciones constitucionales se cumplió o no el debido proceso que garantiza la Constitución (…) ¿Por qué me van a decir que la Cámara y el Senado están exentos de cumplir el debido proceso? ¿Es posible que la Cámara diga “eso no corre para nosotros” porque es una cuestión especial?”, cuestionó Huenchumilla.

Así, explicó que en la Constitución se garantiza que la audiencia sea bilateral y la responsabilidad personal, algo que no se estaría cumpliendo al unirse las acusaciones contra Muñoz y Vivanco. Por ello, insistió: “Dígame en qué proceso y tribunal en Chile se vota de esta manera”.

“Esto no quiere decir que no pueda haber coparticipación o coautoría, no solo en lo penal, sino también en lo administrativo. Pero al momento en que el Estado se pronuncia, se pronuncia sobre tu conducta, y no sobre la conducta del otro“, explicó.

“Aquí tenemos un problema, porque si tú no cumples el debido proceso se está afectando tu derecho humano a que el estado te juzgue conforme al Estado de derecho con toda tu garantía”, agregó.

Finalmente, Huenchumilla planteó que aunque en el Senado se dividió la votación de las acusaciones, se actuó “en base a una plataforma que nos mandó la Cámara de Diputados, y a mi juicio, esa plataforma está viciada”.