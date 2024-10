La Bancada de Diputadas y Diputados Independientes-PPD expresó su preocupación por el decreto que permitiría el alza de un 23% de las tarifas eléctricas, según detalló hace algunos días la Comisión Nacional de Energía.

Los parlamentarios calificaron como insuficientes las medidas presentadas por el Gobierno y solicitaron impulsar un proyecto de ley que rebaje de manera universal las cuentas de la luz en un 10%.

“Como bancada hemos querido ser proactivos, porque creemos que el gobierno está cometiendo un error en apuntar hacia una política de subsidio, que sabemos que es una política de corto plazo. Entonces por qué no aprovechamos esta instancia para regular a largo plazo, y establecer una rebaja universal del 10% de la luz”, explicó la Jefa de Bancada, Camila Musante.

La parlamentaria agregó que decidieron llevar la propuesta hasta el Ministerio de Energía, luego que recibieran denuncias que apuntaban a que “las cuentas de la luz están subiendo mucho más de lo que correspondería”.

“Vamos a oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para que nos den cuenta de todas las alzas de las cuentas de la luz, que están fuera de lo ya anunciado a propósito de este 23% que corresponde a octubre, para que las empresas sean sancionadas”, añadió.

Proyecto para rebajar tarifas eléctricas

Los diputados oficialistas decidieron presentar un proyecto que establecería que los clientes regulados paguen el precio establecido (PE) comprando energía renovable más barata.

“La energía generada por los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) es equivalente hoy al 18% de la energía consumida por los clientes regulados. Además, el Precio Estabilizado (PE) es un 30% más barato que el precio que los clientes regulados pagan por su energía”, indicaron.

“Si se traspasa el PE tal como está, la reducción sería de un 5% en la tarifa final, pero si a la vez se introducen mecanismos de competencia entre los PMGD una vez realizado el traspaso, se calcula que la tarifa se puede llegar a reducir entre un 7% y un 10%”, señala en el texto.

Justificación y reacciones sobre el poryecto

El subjefe de la bancada oficialista, Héctor Ulloa, sostuvo en Chile pagamos la energía eléctrica más cara de Latinoamérica, y eso no puede seguir sucediendo. “Esta política de subsidio es de corto plazo, no dura más de tres años.De no mediar un cambio los únicos que van a seguir ganando son las grandes generadoras, y los únicos que pierden es la gran clase media de nuestro país, que no obtiene ningún tipo de beneficio ni subsidio alguno”.

En tanto, el diputado y miembro de la Comisión de Minería y Energía, Cristián Tapia, indicó que el aumento de un 23% sería para pagar la deuda que se contrajo durante cuatro años de la generación que estuvo congelada.

“En la Comisión de Energía tenemos el propósito de sacar un proyecto adelante, que es aumentar los subsidios. Ojalá llegar a 4 millones 700 mil familias. Eso requiere voluntad también de las empresas. Pero aquí definitivamente tenemos que ir al tema de fondo, al tema definitivo”, añadió.

Por último, el parlamentario Jaime Araya manifestó que no es lógico que teniendo energía limpia y de bajo costo, ciudades como Antofagasta, Mejillones, Calama tengan tarifas tan altas.

“Así que yo le pido al Ministro Pardow que considere esta propuesta que estamos haciendo de rebaja, que no tiene que ver con aumentar subsidios, sino que impactar directamente en el precio, y cuestionar cómo las generadoras cobran lo que ellos están produciendo”, concluye el comunicado.