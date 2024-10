El senador de la UDI, Iván Moreira, salió al paso de la nueva revelación a propósito de los chats entre el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla, por el denominado Caso Penta.

De acuerdo a lo publicado por The Clinic, se tratan de supuestas coordinaciones entre ambos en medio de la investigación por financiamiento irregular de la política.

Esto, cuando el exfiscal regional realizaba diligencias contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos condenados a “clases de ética” por el polémico caso.

Entre las conversaciones filtradas hay un diálogo en el que se desliza que el exministro Chadwick habría realizado gestiones -con Guerra- para conseguir una salida alternativa para el senador de la UDI, Iván Moreira.

El parlamentario reaccionó rápidamente en un video enviado a los medios de comunicación, asegurando que él “no ha pedido nada”.

“A mí no me metan en este show de los chats, yo fui investigado y sobreseído por un juez de la República”, sentenció.

“Yo no he pedido nada y jamás he tenido el teléfono del señor Hermosilla, menos aún he tenido chats alguno”, concluyó el senador Moreira.