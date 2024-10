La defensa de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, pidió la inhabilitación de 62 diputados por presuntas infracciones al principio de imparcialidad en las acusaciones constitucionales en su contra, desencadenando críticas por parte de los legisladores quienes consideraron que se intenta coartar su labor fiscalizadora. Diputados como Diego Ibáñez y Emilia Schneider del Frente Amplio rechazaron la solicitud, argumentando que la función de los parlamentarios es legislar y fiscalizar, señalando que no existe una norma de imparcialidad que justifique la inhabilitación. Además, diputados como Carmen Hertz y Luis Cuello cuestionaron la falta de comprensión sobre el proceso de la Acusación Constitucional por parte de la defensa de Vivanco. Por su parte, Daniel Melo del PS aclaró que la Cámara de Diputados solo determina la admisibilidad, siendo el Senado quien tiene la última palabra, y Jaime Araya (Ind-PPD) denunció una estrategia de intimidación hacia los diputados para evitar que ejerzan su función fiscalizadora.

Este viernes, la defensa de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó la inhabilitación de 62 diputados por “infracciones al principio de imparcialidad”, respecto a las acusaciones constitucionales presentadas en su contra.

Tras esto, diputados reaccionaron al anuncio y criticaron los argumentos esgrimidos por los abogados, sosteniendo -por ejemplo- que existe “ignorancia supina de lo que significa el proceso de la Acusación Constitucional”.

Reacción de los diputados

El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien fue aludido en el informe de la defensa, replicó que estos deben “enfocarse en su defensa más que en buscar inhabilitar e intentar coartar nuestra labor fiscalizadora, que está

establecida en la Constitución”.

“Estamos hablando de un caso muy importante para el país y esperamos que actúe a la altura de la situación, entregando todos los antecedentes”, sentenció.

En los mismos términos, su par, Emilia Schneider (FA), afirmó que “me parece inaceptable este intento de restringir nuestra labor democrática. La labor de los diputados y diputadas es legislar, pero también fiscalizar y concurrir a estos juicios políticos“.

Schneider, además, hizo hincapié en que “no existe una norma de imparcialidad. Por lo cual, la causal que está invocando para inhabilitarnos no sería válida. En ese sentido, espero que esto no prospere y que podamos seguir adelante firme contra la corrupción y el tráfico de influencias”.

“La ignorancia es atrevida”

Por otra parte, la también aludida diputada Carmen Hertz (PC), replicó que existe una “ignorancia supina de lo que significa el proceso de la Acusación Constitucional”.

“No estaría de más una lectura de la Constitución Política del Estado y ley orgánica del Congreso Nacional para no hacer el ridículo de manera tan ostentosa (no somos jurados)”, refutó.

Palabras compartidas por su compañero de militancia, Luis Cuello, quien mediante la red social X, acotó: “La ignorancia es atrevida! Abogado de ministra Vivanco pretende inhabilitarnos para votar la acusación constitucional. Regalo útil para el abogado Manríquez: una Constitución y la ley del Congreso. Le anuncio que votaré por destitución de Vivanco”.

“El Senado tiene la última palabra”

Desde el PS, en tanto, el diputado y jefe de bancada, Daniel Melo, aseguró que “la defensa de Ángela Vivanco está equivocada si cree que puede inhabilitar a 62 diputados para así zafar de los graves hechos que fundan la acusación constitucional en su contra”.

“Nosotros como Cámara de Diputados no establecemos juicios de culpabilidad, sino que de admisibilidad. Es el Senado el que tiene la última palabra”, explicó.

Finalmente, quien también se refirió a la ofensiva de Vivanco fue el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien calificó de “insólito el planteamiento de la defensa de la señora Vivanco, toda vez que, si siguiéramos ese razonamiento, significaría que cada vez que los diputados firman una acusación constitucional, quedarían inhabilitados de pronunciarse sobre la misma”.

“Esto francamente, obedece a una estrategia de intimidación hacia la Cámara de Diputados para que no ejerzamos la función fiscalizadora y nosotros, por lo menos, no vamos a ceder en eso, ni las amenazas de querella del señor Chadwick, ni las amenazas de inhabilitación de la señora Vivanco”, concluyó.