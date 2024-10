Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aclaró que Marcela Cubillos no es la candidata oficial de Chile Vamos en Las Condes, generando controversia por la libertad de acción dada a sus militantes para no respaldarla debido a la polémica por su millonario sueldo en la USS. Hutt destacó que Cubillos no se inscribió formalmente y señaló que la situación ha impactado en la evaluación de la exministra. Criticó la autodefensa de Cubillos y apoyó las declaraciones de Ignacio Briones sobre una supuesta justificación política en su remuneración, destacando la inusual situación que ha causado revuelo en el escenario político.