"Guerra civil" en la derecha: se agudizan las divisiones al interior de Chile Vamos por Caso Cubillos

Durante las últimas semanas, se han agudizado las diferencias al interior de la derecha. Todo a raíz de los $17 millones que recibía de sueldo Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS).

La millonaria remuneración que recibió la actual candidata al sillón municipal de Las Condes llevó a que el Ministerior Público abriera una investigación, y que Superintendencia de Educación hiciera lo propio.

Además, desencadenó críticas generalizadas en Chile Vamos. Por ejemplo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pidió que se aclarara el alto sueldo y se desmarcó de la exministra de Educación, asegurando que “ya no es parte de la coalición”.

Asimismo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien, luego de un traspié, señaló que “con Cubillos tienen una mirada distinta de la sociedad”.

Libertad de acción en Las Condes y Vitacura

Sin embargo, la tensión en la coalición política de derecha no termina ahí, ya que el recién pasado lunes se conoció un comunicado en el que la directiva de Evópoli dio libertad de acción a sus militantes y adherentes para la elección del próximo alcalde o alcaldesa de Las Condes.

“Considerando que Chile Vamos no inscribió una candidatura para la elección de alcalde, hay libertad de acción respecto de su voto”, sostuvo el escrito.

En la misma línea, agregaron que el partido “defiende la libertad en base al mérito (…) Y la legitimidad de la educación como herramienta de progreso”.

Los coletazos por este comunicado no tardaron en llegar. La directiva distrital de Renovación Nacional en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea emitió otro comunicado, donde cuestionan que Evópoli no respete el acuerdo de los apoyos en la comuna liderada por Peñaloza y que, debido a esta “desobediencia” y a que RN no presentó candidatos en Vitacura, declinen su respaldo a la reelección de Camila Merino.

Frente a esta disputa en Chile Vamos, donde la UDI esta vez fue espectador, el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, rectificó a parte de sus militantes que las directivas distritales no pueden dar libertad de acción y -además- respaldó a Cubillos y Merino.

Así las cosas, producto de esta situación y a una denuncia interpuesta por el propio senador Galilea, el Tribunal Supremo de RN abrió una causa disciplinaria a 6 militantes: el exdiputado Tomás Fuentes, presidente del distrito 23; Alberto Cortés, primer vicepresidente del distrito 23; Sandra Lillo, tesorera del distrito 23; Virginia Berríos, presidenta del comunal de Vitacura; Mario Favero, vicepresidente del comunal de Vitacura y Bernardita Salgado, tesorero del comunal de Vitacura.

Además, se decretó la suspensión de los derechos de afiliados, incluyendo esto sus cargos de dirigentes a los afiliados ya indicados.

De todas maneras, los conflictos no terminan ahí, ya que en Evópoli, también, se experimentaron roces en la interna. Los los candidatos del partido -como militantes o independientes- a concejal a elegirse en Las Condes respaldaron a Marcela Cubillos.

Uno de los firmantes es el candidato a concejal Evópoli, Juan Pablo de la Hoz, quien conversó con La Radio y explicó la decisión.

A todo lo anterior, se suman otros hitos que han agudizado las diferencias al interior de Chile Vamos, como los vínculos de personeros del sector con el denominado Caso Audio, o Caso Hermosilla; la cantidad de figuras de la coalición que se relacionan con la USS; la fallida Acusación Constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, impulsada por diputados de RN; entre otros.

“Guerra Civil” en la derecha

Frente a este escenario, que se da a menos de un mes para las elecciones municipales y regionales, Tomás Mosciatti sostuvo que hay “una debilidad de la derecha”.

“Está la derecha muy complicada, hay una guerra civil al interior”, agregó.

Asimismo, planteó que “no hay liderazgo en la derecha”. Es ese sentido, se preguntó: “¿Dónde está el liderazgo de Evelyn Matthei? Para solucionar este tipo de situaciones y poner orden en la casa”.

“Ella no ha renunciado a la alcaldía, pero le queda poco tiempo y está actuando como candidata. Entonces, no ordena nada, es muy impresionante”.

De esta manera, Mosciatti concluyó que “es una derecha totalmente débil”.