Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una de las primas del presidente Gabriel Boric, Isabel Santibáñez Boric, fue contratada en la Empresa Nacional de Minería (Enami) a pesar de un instructivo firmado por el mandatario para prohibir la contratación de familiares en el Estado. El instructivo establecía que no se podrían contratar parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin embargo, desde la Presidencia de la República indicaron que no habría inhabilidad en este caso, ya que el cargo desempeñado por Santibáñez Boric no es de confianza sino técnico. Tanto Enami como Presidencia argumentaron que las labores de la familiar del presidente están relacionadas con actividades técnicas en un proyecto de litio. Expertos en transparencia administrativa cuestionaron esta interpretación, señalando que el instructivo se refiere a evitar contrataciones en cargos de confianza nombrados por el presidente, no solo a empleados técnicos.