En respuesta al creciente aumento de la delincuencia en la Región Metropolitana y de Valparaíso, que en los últimos días ha dejado una serie de homicidios y delitos violentos, los diputados de Renovación Nacional, Jorge Durán, Camila Flores y María Luisa Cordero, solicitaron al Gobierno la implementación de un modelo basado en la Ley de “Tolerancia Cero” aplicada en Nueva York durante la década de los 90’ que logró reducir la criminalidad en un 77% entre 1990 y 2007.

El modelo neoyorquino se basa en una serie de medidas simples, pero contundentes, aseguran los diputados. “Aumento de la presencia policial, un vínculo más cercano entre la policía y la comunidad, la persecución activa de delitos menores como el vandalismo, el consumo de alcohol en la vía pública y el narcotráfico a pequeña escala. Medidas que lograron pasar del caos a la “tolerancia cero” con estas conductas”, indicaron.

“La policía debe sancionar todas las infracciones, por más insignificantes que parezcan, porque la sumatoria de esas pequeñas faltas crea un clima de desorden e inseguridad que favorece la irrupción del delito”, señalaba en ese tiempo el jefe de policía de Nueva York.

Los diputados destacan la necesidad de replicar este enfoque para restaurar la seguridad y la confianza ciudadana, considerando el explosivo aumento de homicidios y las balaceras que incluso han obligado al cierre temporal de Centros de Salud y establecimientos educacionales.

Al respecto, la parlamentaria Camila Flores expresó que “la experiencia de Nueva York es un claro ejemplo de cómo la aplicación rigurosa de la ley, incluso en las infracciones más pequeñas, puede transformar una ciudad. Si lograron reducir la criminalidad en más de un 70% allá, no hay razón para que no podamos hacerlo en la Región Metropolitana o en Valparaíso, donde también tenemos alarmantes cifras de homicidios”.

“Necesitamos una política clara de Tolerancia Cero para enfrentar el crimen en todas sus formas, porque lo que hoy tenemos en Chile es una pandemia delictual”, agregó.

Por su parte, Durán subrayó que “la clave del éxito en Nueva York fue la inversión en mayor tecnología y el aumento de policías en las calles, además, de desarticular los puntos de venta de drogas que generaban violencia. No podemos permitir que los espacios públicos se conviertan en tierra de nadie, debemos actuar ahora para retomar el control de nuestras calles”.

“Llamo al Presidente Boric a que deje de preocuparse de quién dirigirá la ONU. Le pido a la ministra Tohá que deje de preocuparse por cuánto gana una profesora en una universidad privada. Enfóquense en la catástrofe que hay en el país con la violencia”, emplazó.

Finalmente, la diputada Cordero agregó que “el crimen no solo afecta la seguridad, también destruye el tejido social. No podemos seguir permitiendo que la delincuencia siga creciendo. Tenemos que cortar de raíz los delitos menores antes de que se conviertan en grandes problemas. Esta estrategia no solo es necesaria, es urgente para devolverle la tranquilidad a las familias chilenas”.

“Los encerrados tienen que ser los criminales, no los ciudadanos de bien”, cerró.

Los legisladores enviaron una carta a la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, para solicitar una reunión donde se pueda abordar en mayor detalle los alcances de esta normativa y cómo se podría replicar en nuestro país.