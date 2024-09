La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la polémica que ha surgido a raíz del millonario sueldo que recibía la candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, cuando era docente en la Universidad San Sebastián.

La exministra de Educación del expresidente Sebastián Piñera ganaba 17 millones de pesos brutos al mes, generándose la controversia de si hacía clases o no.

Ayer, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación por este caso, tras una denuncia presentada por los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

En conversación con CNN Chile, Vallejo señaló que la USS es una universidad privada, pero “por más privada que sea, tiene una legislación que debe respetar, porque en Chile tanto las universidades públicas como las instituciones privadas se someten a una legislación para la educación superior”.

En tanto, la secretaria de Estado explicó que la ley establece que las universidades “no pueden lucrar, dado que además (en el caso de la USS) recibe recursos públicos. El 45% de los recursos que recibe la Universidad de San Sebastián son públicos, tanto del CAE, etcétera, como por becas. No tienen gratuidad, pero tiene becas”.

“La USS igual se debe a estándares altos, dado que percibe más del 45% de sus recursos desde fondos del Estado y eso le da una exigencia importante que implica que la universidad pueda aclarar y también saber si este es el único caso o hay otros más de similar magnitud”, añadió la vocera.

Vallejo y sueldo de Cubillos

No obstante, la ministra dijo que no puede “prejuzgar” si esto constituye o no lucro, puesto que eso “lo determinará la Superintendencia de Educación, a la cual le hemos dado facultades para investigar si las instituciones usan bien los recursos públicos y si es que están lucrando o no, es decir, si incumplen la ley. Además, está la arista penal”.

“Por eso no me puedo adelantar a ello, aunque lo que puedo decir es que hoy día tenemos una institucionalidad que está diseñada para abordar el incumplimiento de la exigencia de ser sin fines de lucro en aquellas instituciones que reciben recursos del Estado y esta es una de ellas”, precisó Vallejo.

Al ser consultada, en un punto de prensa, Cubillos aseguró que hizo clases desde 2020 hasta agosto de 2024.

“¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí, ¿pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses (…) ¿dejé de trabajar en la USS cuando partió la campaña? Sí”, fue parte de su explicación.