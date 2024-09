La diputada independiente, Camila Musante, desafió al exministro Andrés Chadwick luego de que anunciara una querella contra parlamentarios por acusaciones constitucionales. Musante confirmó la recolección de firmas para una Comisión Investigadora por el caso de la Universidad San Sebastián y exministra Marcela Cubillos. Afirmó que no se dejarán intimidar ni retroceder en las acusaciones, criticó a Chadwick y defendió la necesidad de garantizar la independencia judicial. También destacó la importancia de los errores en las acusaciones contra ministros de la Corte Suprema y denunció la actitud amenazante de Chadwick. Musante desafió a Chadwick a llevar adelante las acusaciones en una justicia imparcial y resaltó la gravedad de las irregularidades en la USS que investigarán.

La diputada independiente, Camila Musante, respondió al exministro, Andrés Chadwick, luego que anunciara que presentará una querella contra los parlamentarios del oficialismo y la DC por “infamia e injurias” que estarían contenidas en las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, a propósito del Caso Audio.

También confirmó que se encuentran recolectando firmas para solicitar una Comisión Investigadora tras revelarse el millonario pago de la Universidad San Sebastián (USS) a la exministra Marcela Cubillos.

En primera instancia, la diputada Musante (IND) respondió al exministro Chadwick, asegurando que “estas advertencias, amenazas y comunicados por la prensa de querellas contra diputados y diputadas que estamos impulsando acusaciones constitucionales, no nos intimidan en lo absoluto. Esto no provoca un efecto de miedo y no vamos a dar ni un pie atrás”.

“Quizás él en la Universidad San Sebastián (USS) podrá hacer lo que quiera, con bastantes irregularidades cómo hemos podido observar, pero esta es la Cámara de Diputados y acá la Constitución y las leyes se respetan. Y las facultades fiscalizadoras las vamos a ejercer”, agregó.

Asimismo, reafirmó que continuarán avanzando con las acusaciones y con las Comisiones Especiales Investigadoras. “No solamente a la exministra de Educación Marcela Cubillos y sus 17 millones, sino que también el señor Palma, cuál es el rol que juega Andrés Chadwick, y parece que todos los amigos de Hermosilla que terminaron trabajando ahí con altos sueldos recibiendo indirectamente recursos del Estado”, criticó Musante.

“Vamos a llegar hasta el final con estas acusaciones porque creemos que es un imperativo garantizar la independencia del Poder Judicial. Y no nos asusta, no nos amedrenta, no nos da miedo, ni nada por el estilo”, sostuvo la parlamentaria.

Diputada Musante respondió a eventual querella de exministro Chadwick

Respecto a los eventuales errores de redacción en las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, señaló que “creo que lo que importa es el fondo, las responsabilidades de la ministra Vivanco, porque ella no anunció que tenía relaciones con el consorcio bielorruso, porque integraba una sala penal cuando se lo pedía Hermosilla, porque falló cómo falló. Esas son las preguntas que tiene que responder esta Cámara de diputados ante las acusaciones constitucionales”.

Asimismo, indicó que “ya vemos que, al igual que la defensa de Hermosilla, la política de la amenaza, de los comunicados por la prensa, de querellas, de estar soltando información -a propósito de lo que dice Andrés Chadwick- ya comenzó”.

“Pero de ninguna manera este diseño o esquema de venir a amenazar a los diputados y diputadas que estamos impulsando acusaciones constitucionales nos va a hacer retroceder, porque no vamos a dar ni un solo paso atrás”, enfatizó.

Consultada respecto a las acusaciones de la oposición que no hacen mención del exministro Chadwick, comentó que “me parece gravísimo y no sé si es algo compartido por toda la oposición”.

“Escuchaba a la diputada Ossandón solicitar que el exministro Chadwick dé la cara, que se haga cargo de la responsabilidad política que recae sobre él, que dé las explicaciones que corresponden. Recordemos que el exministro Chadwick ha decidido guardar silencio durante todo este tiempo y lo rompe para amenazar a las diputadas y diputados que estamos levantando acusaciones constitucionales contra los ministros y ministras con los que tenía relación el señor Hermosilla, su socio”, fustigó.

“Si es que se quieren llevar a cabo este tipo de acusaciones, pretenden desaforarnos y llevarnos ante la justicia, le diría al señor Chadwick: Ok, llévenos, pero ante una justicia donde no estén ninguno de los ministros que son sus amigos, a ver cómo nos va ahí”, afirmó la diputada independiente.

Por otra parte, en relación con las Comisiones Investigadoras por eventuales irregularidades en la USS, detalló que “están en proceso de recabar firmas y luego tienen que pasar por un examen de la Secretaría. Espero que se le dé una prioridad. Hay muchas Comisiones Investigadoras, pero hay que entender que esto es de la máxima gravedad porque se comprometen recursos públicos”.