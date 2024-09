La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe las llamadas no deseadas, dando a las personas el derecho de no recibir contactos publicitarios telefónicos ni mensajes de texto. Este proyecto combina dos iniciativas, una para regular comunicaciones comerciales y de cobranza sin consentimiento claro, y otra que limita las llamadas de cobranza a un máximo semanal. Las empresas que incumplan esta normativa podrían enfrentar multas de alrededor de $66 millones. Además, los diputados Winter y Ulloa destacaron la importancia de esta ley para garantizar la tranquilidad y derechos de los consumidores, especialmente ante el aumento alarmante de llamadas de spam según cifras del Sernac y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Se trata de dos iniciativas combinadas en una sola. La primera, del diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio), busca regular las comunicaciones comerciales y de cobranza sin el consentimiento claro de los usuarios. La segunda, del diputado Héctor Ulloa (ind. PPD), establece un límite en las cobranzas, fijando un número máximo de llamadas o visitas por semana.

La legislación permitirá a los consumidores no recibir llamadas o mensajes publicitarios sin su consentimiento claro. Esto incluye cualquier comunicación promocional, prohibiendo mensajes sin autorización previa.

Reacciones de diputados tras la aprobación del proyecto de ley que prohíbe llamadas de spam

El diputado Winter planteó que la aprobación de un proyecto de estas características ha sido una petición constante de la gente.

“No se explica que existan diputados que se opongan a algo tan sencillo que puede mejorar la vida de los chilenos. Se trata del derecho y la tranquilidad de los consumidores”, señaló el parlamentario del Frente Amplio.

Por otro lado, el diputado Ulloa recordó la aprobación de la moción parlamentaria llamada “NO MOLESTAR” que no ha tenido efectos positivos. Es debido a lo anterior, que complementó sus palabras con datos sobre las llamadas de spam.

“Según un balance del Sernac, en 2021 las llamadas molestas por parte de las empresas significaron un aumento de 94% respecto de 2020. Y peor aún: Un informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones muestra que en 2022 se recibieron 1.300 millones de llamadas spam, es decir, un promedio de 3.5 millones de llamadas diarias”, detalló Ulloa.

Las empresas que no cumplan con la ley enfrentarán sanciones económicas de hasta 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que significa aproximadamente $66 millones.