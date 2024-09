Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, detalló las irregularidades en la tramitación de siete causas en la Tercera Sala que llevaron a abrir un cargo de remoción contra la ministra Ángela Vivanco. Explicó que los recursos asociados eran de protección y contencioso administrativo, resaltando que las causas deben seguir un procedimiento establecido por la ley, incluyendo la vista previa, designación de salas y dictado de fallos conforme a la antigüedad. Chevesich señaló que las irregularidades se centraron en alteraciones de estas normas procedimentales, destacando que no afectaron el fondo de las resoluciones. Subrayó que las posibles faltas están relacionadas con la tramitación de las causas y no con sus resoluciones, las cuales no pueden ser cuestionadas judicialmente.